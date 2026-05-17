Praznu flašu od deterdženta za sudove nikad ne bacajte, bićete zahvalni kad vidite kako možete da je iskoristite

Praznu flašu od deterdženta za sudove nemojte da bacate. Postoji mnogo načina da je iskoristite i uštedite novac.

Skoro praznu flašu od deterdženta za sudove svi bacamo u smeće, a ona, kao i svaki drugi predmet, može da se iskoristi na više načina.

Pre nego što bilo šta bacite ili reciklirate, vredi pokušati pronaći novu namenu za predmet. Bilo da je u pitanju tvrdoglavost ili želja za održivošću, nijedna tegla ili poklopac ne bi trebalo da napuste kuhinju, a da pažljivo ne razmotre svoju novu namenu. Zato su mnogi oduševljeni pametnim trikom kad vide kako praznu flašu od deterdženta sudove vraćamo u novi život, piše The Kitchn.

Jednostavno rešenje za ostatke deterdženta

Mnogi vole da ulepšaju svoju kuhinju staklenim dozatorima za sapun pored sudopera jer dodaju dozu elegancije prostoru. Ali kada se deterdžent sipa iz plastične ambalaže u staklo, u boci skoro uvek ostane mala količina koju je teško iscediti.

Umesto da odmah završi u kanti za reciklažu, postoji jednostavno rešenje. Samo dodajte malo tople vode i malo destilovanog alkoholnog sirćeta u bocu.

Domaće višenamensko sredstvo za čišćenje

Samo nežno promućkajte bočicu da biste pomešali preostali deterdžent sa vodom i sirćetom. Za nekoliko sekundi, imate praktično višenamensko sredstvo za čišćenje. A može se koristiti na posuđu, radnim površinama, pa čak i tvrdokornoj kuhinjskoj prljavštini.

U jednom potezu možete iskoristiti preostali deterdžent i osnovne sastojke iz vaše ostave da biste ponovo učinili da vaša kuhinja zablista, a da pritom uštedite novac.

Prilagodite proizvod svojim potrebama

Prednost ovog trika je njegova prilagodljivost. Pored vode i sirćeta, mogu se koristiti i drugi sastojci, u zavisnosti od toga šta čistite. Neki dodaju sodu za pranje, vodonik-peroksid, limunov sok, limunsku kiselinu, so ili nekoliko kapi eteričnih ulja za prijatniji miris.

Važno je paziti da se ne kombinuju sastojci koji mogu izazvati opasne hemijske reakcije. Za svakodnevno čišćenje preporučuje se neabrazivna i nežna kombinacija pogodna za različite površine.

Praktičnost i dodatne prednosti

Dodatna prednost ovog improvizovanog proizvoda je što dolazi u originalnoj bočici sa praktičnim poklopcem za stiskanje. To ga čini lakim za upotrebu i transport. Zbog toga ga je lako odneti do šporeta i naneti na velike šerpe kako bi se omekšali zalepljeni ostaci hrane pre ribanja u sudoperi.

Tako sledeći put kada vam ponestane deterdženta, nema potrebe za brigom. Već to imate kod kuće, praznu flašu od deterdženta za sudove ne bacajte. Ona može postati korisno višenamensko sredstvo za čišćenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com