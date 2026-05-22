Pre paljenja klime, uradite ovo: Trik od 2 minuta koji ubija bakterije i smanjuje račun za struju

Čišćenje klime traje dva minuta, a smanjuje račun i miris u stanu. Uradite to pre prvog paljenja ovog leta.

Čišćenje klime pre prvog paljenja u sezoni oduzima vam tačno dva minuta. Toliko vremena je potrebno da skinete plastični poklopac na unutrašnjoj jedinici i izvučete filtere koji od prošlog septembra skupljaju prašinu, dlake i sve ono što sigurno ne želite da udišete.

Većina ljudi prve vrućine krajem maja dočeka tako što samo pritisne dugme, oseti čudan vonj u prvih pola sata i pomisli da je to normalno. Nije. Taj miris je znak da su filteri zapušeni, a čišćenje klime je zapravo jedina razlika između svežeg vazduha i bolnog grla već u sredu ujutru.

Zašto baš pre prvog paljenja, a ne usput?

Unutrašnja jedinica je devet meseci stajala neaktivna, pretvorivši se u idealno skrovište za prljavštinu. Prašina se nataložila na lamelama, filterima i u kanalu za kondenz.

Onog trenutka kada pritisnete dugme, ventilator tu „kolekciju” iz prošle sezone momentalno izbacuje u prostoriju. Otud onaj karakterističan miris vlažnog podruma koji se često oseća pri ulasku u tuđe stanove.

Greška broj jedan je uverenje da je dovoljno prebrisati prednju masku krpom. Filter ostaje netaknut iza poklopca, a upravo tu se krije 80 odsto problema.

Trik od 2 minuta koji rešava ustajali miris i visoke račune

Otvorite prednji poklopac uređaja – podiže se nagore i ide skoro do kraja. Izvadite dva mrežasta filtera koja podsećaju na mrežu za komarce. Odnesite ih u kupatilo i isperite mlakom vodom isključivo sa zadnje strane.

Na taj način prljavština izlazi istim putem kojim je i ušla, umesto da se sabija u samu mrežu. Nisu potrebni deterdženti ni sunđeri, dovoljni su voda i lagani pritisak prstiju. Filtere nakon toga ostavite da se prirodno osuše na peškiru – nikako na suncu ili radijatoru, jer visoka temperatura može da ih deformiše.

Zašto ovo drastično smanjuje račun za struju?

Razlika u potrošnji nije marketinški trik. Kada je filter začepljen, ventilator mora da radi znatno jače kako bi postigao isti efekat hlađenja, što povećava potrošnju električne energije za sedam do petnaest odsto, zavisno od stanja uređaja. U prevodu na novac, na računu za jul to može da znači i hiljadu dinara više.

Šta je tačno „čišćenje klime” kod kuće?

To je pranje dva filtera unutrašnje jedinice mlakom vodom, brisanje lamela suvom krpom i nanošenje dezinfekcionog spreja kroz otvor pre nego što vratite poklopac.

Sve ostalo – provera freona, pritiska ili čišćenje spoljne jedinice – posao je za servisera koji se obavlja jednom u dve godine.

Bakterije i buđ: Deo o kome se ćuti

U kanalu gde se skuplja kondenz živi mešavina koju, verujte, ne želite da poznajete po imenu. Tamna vlaga, mrak i temperatura iznad dvadeset stepeni su idealni uslovi za razvoj buđi i bakterija.

Upravo to je razlog zašto kijavica krene već drugog dana nakon paljenja klime, iako napolju nije ni hladno.

Sprej za dezinfekciju klima-uređaja košta oko četiri stotine dinara u svakom marketu. Postupak je jednostavan: kada izvadite filtere, prsnete sprej dva-tri puta direktno u smeru lamela, a zatim pustite uređaj da radi deset minuta na hlađenju uz širom otvorene prozore.

Iako miris spreja u prvih pet minuta može biti intenzivan, on vrlo brzo nestaje, a vi dobijate čist vazduh bez opasnih mikroorganizama.

Kondenz iz spoljne jedinice koji curi komšiji

Ovo je „klasika” u zgradama. Cevčica iz spoljne jedinice se često zapuši suvim listom ili insektom, pa voda umesto da otiče, počne da kaplje direktno na prozor ili veš komšije ispod vas – a onda sledi lupanje o radijator.

Pre prvog paljenja, proverite da li cev visi slobodno i da li joj je vrh prohodan. Ako ne možete da dohvatite spoljnu jedinicu, postoji trik: prosipanjem čaše vode kroz kanal u unutrašnjoj jedinici brzo ćete utvrditi da li sve odlazi tamo gde treba ili će „poplava” krenuti na pogrešnu stranu.

Koliko često ponoviti tokom leta

Filteri se peru na svakih tri do četiri nedelje aktivnog rada. Ako u stanu imate psa ili mačku, skratite na dve nedelje. Dezinfekcija jednom u sezoni je dovoljna, osim ako neko od ukućana ima astmu, onda dva puta. Čišćenje klime ne traži više od dvadesetak minuta godišnje, a produžava vek uređaju za godine.

Koju grešku ste vi pravili sa klimom prošlog leta, a sad vam je tek jasno zašto vas je grlo bolelo svako jutro?

Da li mogu da operem filter klime sapunicom za sudove

Može, ali samo ako je filter jako mastan od kuhinjskih isparenja. Inače je mlaka voda dovoljna i bezbednija za mrežicu.

Šta ako klima i posle čišćenja smrdi

Onda je problem u isparivaču ili kanalu za kondenz, ne u filteru. Pozovite servisera za hemijsko pranje unutrašnje jedinice.

Da li je opasno paliti klimu bez čišćenja

Opasno nije, ali udišete prašinu i spore buđi nakupljene tokom zime. Alergičari i mala deca to osete prvi

