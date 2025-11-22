Pre spavanja uvek stavi sapun pored kreveta: Kad čujete zašto, uradićete isto još večeras

Samo mali komad sapuna pored kreveta? Da, to je sve! Kad čujete zašto, biće vam žao što ovo niste znali ranije.

Jednostavan trik koji je spas! Ako stavite sapun pored kreveta, rešićete se napornih buba i brže ćete utonuti u san.

Pred odlazak na spavanje svi imamo neke rituale kojih se ne odričemo tako lako. Ipak, mnogi ljudi imaju jedan neobičan ritual – stavljanje sapuna pored kreveta.

Osim što je njegova namena da čisti, komad sapuna može imati i neke druga svojstva. Recimo, ako se često bavite baštovanstvom, stavite komad sapuna u zemlju kako biste sprečili korov i tako zaštitili biljke od buba i kojekakvih životinja, piše „House digest“.

Zato, ako je vaša soba sklona insektima, postavljanje komada sapuna pored kreveta ili noćnog stočića, može sprečiti pojavljivanje buba i insekata u sobi. Pa čak i ako izlazite napolje, stavite komad sapuna u džep i budite sigurni da vas insekti neće „napasti“.

Takođe, smatra se i da pomaže kod sindroma nemirnih nogu.

Komad sapuna se stavi ispod jorgana, a onaj koji najviše može pomoći je sapun od lavande, ali i od kokosa. Lavanda je sama po sebi opuštajuća i korisna. Nacionalna medicinska biblioteka izveštava da jaki mirisi poput lavande i kokosa imaju svojstva inhalacije koja smiruju parasimpatički nervni sistem i regulišu telesne procese, piše Ona.rs.

