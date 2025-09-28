Predmeti iz domaćinstva koji vrede više nego što mislite — proverite da li ih imate

U mnogim domovima kriju se predmeti koji na prvi pogled deluju obično, ali zapravo imaju veliku vrednost. Bilo da su nasledstvo, zaboravljeni pokloni ili stvari koje ste kupili davno, neke od njih danas mogu biti tražene među kolekcionarima i zaljubljenicima u retro stil.

Stari mobilni telefoni i konzole

Modeli poput Nokie 3310, prvih iPhone uređaja ili retro gejming konzola kao što su Sega, Nintendo 64 i Game Boy, danas se prodaju po visokim cenama. Ako su u dobrom stanju i funkcionalni, njihova vrednost može biti iznenađujuće visoka.

Vinil ploče i kasete

Gramofonske ploče poznatih izvođača, posebno iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina, mogu dostići visoke cene na tržištu. Originalna izdanja, retke kompilacije i ploče sa očuvanim omotom posebno su cenjene među kolekcionarima.

Porcelan i kristal

Starinski servisi za ručavanje, kristalne čaše i dekorativni tanjiri često imaju veću vrednost nego što se pretpostavlja. Posebno su traženi komadi sa potpisom poznatih proizvođača kao što su Rosenthal, Limoges ili Swarovski.

Igračke iz prošlih decenija

Plastične figure, lutke, automobili i društvene igre iz 80-ih i 90-ih godina danas su predmet kolekcionarskih aukcija. Ako imate originalno pakovanje i očuvane delove, njihova vrednost može biti značajna.

Stari novac i poštanske marke

Numizmatika i filatelija su hobiji koji ne gube na popularnosti. Novčanice i kovanice koje više nisu u opticaju, kao i retke poštanske marke, mogu se prodati za ozbiljan novac — posebno ako su u savršenom stanju.

Pre nego što sledeći put odlučite da bacite nešto staro, proverite da li se među tim predmetima krije nešto vredno. Vaš dom možda već sadrži male dragocenosti koje čekaju da budu otkrivene.

