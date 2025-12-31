Prelepa novogodišnja jelka od papira: Uz samo nekoliko jeftinih stvari, bolja dekoracija vam ne treba! (VIDEO)

Novogodišnja jelka od papira predstavlja prelepu dekoraciju, a bitno je da je rasporedite na željeno mesto u kući.

Treba vam nekoliko jeftinih stvari, a dobićete prelepu dekoraciju u vidu originalne novogodišnje jelke

Približavaju se novogodišnji praznici i vreme je da razmišljamo o prazničnoj dekoraciji. Na društvenim mrežama svakodnevno nailazimo na nove ideje, a tako je i ovog puta. Na TikToku smo pronašli sjajnu ideju kako da sami napravite novogodišnju jelku od papira, prenosi informer.rs.

Kao jedan od prazničnih trendova jeste ova jeftina jelka, koju uz malo vremena možete da napravite kod kuće. Za novogodišnju jelku trebaju vam: papir, karton, krep papir, lepak, vodena bojica i jedna lampica.

Kako napraviti novogodišnju jelku?

Postupak pravljenja je vrlo jednostavan.

Na papiru lenjirom napravite polukrug. Potom, isecite papir i napravite kupu. Ovu kupu stavite na karton. Pomoću olovke, nacrtajte krug i isecite i na taj način dobićete postolje jelke. Postolje isecite skalpelom kako biste napravili otvor.

Stavite lepak po obodu kupe i zalepite za kartonsko postolje. Isecite krep papir na trake i po krajevima ga obojite vodenom bojicom u zeleno. Zatim zalepite krep papir, sloj po sloj, od postolja do vrha kupe. Na kraju procesa kroz isečeno postolje ubacite lampicu.

Novogodišnja jelka od papira predstavlja prelepu dekoraciju, a bitno je da je rasporedite na željeno mesto u kući.

Dodatni savet za novogodišnje jelke

Svi smo već navikli da godinama koristimo veštačke jelke jer su daleko praktičnije, a posle praznika ih samo spakujete.

S druge strane, prave jelke je veoma teško održati u zatvorenom prostoru jer iglice brzo počnu da opadaju i prave haos po kući. Ali, ipak, njihova glavna draž zbog koje mnoge domaćice i dalje trpe iglice jeste miris.

E, sad je došlo vreme da naučite kako da vam i veštačka jelka miriše kao prava!

Sve što vam je potrebno jeste šišarka i eterična ulja. Na šišarku stavite nekoliko kapi eteričnog ulja bora ili čempresa. U trenu će vam kuća zamirisati kao četinarska šuma, a tako ćete istovremeno poboljšati i zdravlje, prenosi dnevno.rs.

