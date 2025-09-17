Prepoznajte kupus pun hemije: Kako izabrati zdravu glavicu?

Kupus je jedno od najčešće korišćenih povrća u našoj kuhinji – od sveže salate, preko podvarka, do zimnice.

Međutim, upravo zato što je tražen, često se uzgaja uz pomoć hemijskih đubriva i pesticida.

Stručnjaci upozoravaju da se u kupusu mogu nakupiti nitrati, naročito u korenu i spoljnim listovima2. Zato je važno znati kako da prepoznate glavicu koja je prirodno uzgajana i bezbedna za ishranu.

Kako prepoznati kupus pun hemije

1. Pogledajte spoljne listove

Ako su listovi previše sjajni, kruti ili neprirodno svetli, to može biti znak hemijskog tretmana.

Prirodni kupus ima listove koji su čvrsti, ali savitljivi, bez mrlja i oštećenja.

2. Obratite pažnju na miris

Zdrav kupus ima blag, svež miris.

Ako osetite jak, neprijatan ili hemijski miris, velika je verovatnoća da je tretiran pesticidima.

3. Proverite koren i unutrašnjost

Najviše nitrata se nakuplja u korenu i spoljnim listovima, dok je sredina glavice najbezbednija.

Pre pripreme, obavezno uklonite nekoliko spoljašnjih slojeva.

4. Obratite pažnju na sezonu i poreklo

Kupus van sezone često se uzgaja u veštačkim uslovima, što povećava rizik od hemije.

Najbolje je kupovati lokalni, sezonski kupus direktno od proverenih proizvođača.

5. Cena kao signal

Ako je kupus neuobičajeno jeftin, zapitajte se zašto. Preterano niska cena može značiti da je povrće masovno tretirano kako bi brže sazrelo.

Kako smanjiti unos hemije iz kupusa

Uvek uklonite koren i spoljne listove.

Dobro operite glavicu pre upotrebe.

Kada kuvate kupus, deo nitrata prelazi u vodu – zato je preporuka da se voda prospe.

Kupus može biti zdrav saveznik

Kupus je izuzetno hranljiv i bogat vitaminima, ali samo ako je pravilno uzgajan.

Ako obratite pažnju na izgled, miris, sezonu i poreklo, lako ćete prepoznati kupus pun hemije i izabrati onaj koji je zaista zdrav

