Prestanite da radite ovo čim uđete u kuću: Privlačite neuspeh, a novac vam bukvalno ‘beži’ iz doma

Bacate ključeve i gomilate cipele na ulazu? Saznajte kako nesvesno privlačite neuspeh i zašto vam novac klizi iz ruku. Promenite ovo odmah!

Koliko puta ste se vratili s posla, umorni i nervozni, samo da biste bacili ključeve na prvu policu i šutnuli cipele u ćošak? Verovatno o tome i ne razmišljate, ali upravo te male, nesvesne navike mogu biti razlog zašto privlačite neuspeh i tapkate u mestu.

Ulazna vrata i hodnik nisu samo prostor kroz koji prolazite – oni su glavna arterija vašeg doma. Ako je taj prostor blokiran, zagušen ili mračan, vi bukvalno privlačite neuspeh i ne dozvoljavate novcu i dobrim prilikama da ušetaju u vaš život.

Zaboravite na skupe renovacije, rešenje je često u promeni navika koje vas ništa ne koštaju, a znače mnogo.

Gomila cipela: Prva prepreka za napredak

Da li se vaša ulazna vrata jedva otvaraju od gomile obuće nabacane iza njih? Ovo je kardinalna greška. Prema starim verovanjima, ali i pravilima energije prostora, nered na samom ulazu šalje poruku univerzumu da niste spremni da primite goste, pa tako ni nove prilike za zaradu.

Obuća ostavljena u haosu stvara stagnaciju. Neka vam pređe u naviku da cipele odmah složite u cipelarnik ili bar uredno pored zida. Kada energija (ili kako bi stari rekli – berićet) naiđe na prepreku čim uđe, ona se okreće i odlazi.

Ogledalo naspram vrata: Tihi kradljivac sreće

Mnogi od nas vole da se oglednu pre izlaska, ali pazite gde vam stoji ogledalo. Ako je postavljeno direktno naspram ulaznih vrata, vi imate ozbiljan problem.

Zašto? Zato što se sva dobra energija koja pokuša da uđe u vaš dom momentalno odbija o ogledalo i izlazi napolje. Umesto da se akumulira i hrani vaš dom izobiljem, ona beži.

Pomerite ogledalo na bočni zid. Ako to ne uradite, nemojte se čuditi što vam novac prolazi kroz prste kao voda, a vi se pitate kako privlačite neuspeh uprkos velikom trudu.

Ne bacajte torbu na pod!

Postoji stara izreka: „Torba na podu – novac kroz vrata.“ Vaša torba, u kojoj nosite novčanik i kartice, simbol je vašeg finansijskog stanja. Kada je bacite na pod, pokazujete nepoštovanje prema svom radu i zaradi.

Obezbedite mesto za torbu – čiviluk, policu ili stolicu. Podignite je sa zemlje i podići ćete i svoje finansijske standarde. Deluje kao sitnica, ali promena stava donosi promenu u novčaniku.

Osvetlite put ka bogatstvu

Mračan hodnik je kao pozivnica za brige. Ako vam je sijalica pregorela pre mesec dana, a vi i dalje ulazite u mrak, sami sebi stvarate blokadu. Svetlost je energija, a energija je život.

Zamenite tu sijalicu još danas. Neka ulaz u vaš dom bude svetao i čist. Osetićete razliku čim kročite unutra – umesto težine, dočekaće vas osećaj dobrodošlice.

Nije potrebna nikakva magija, samo malo reda i poštovanja prema prostoru u kojem živite. Sredite taj ulaz, sklonite višak stvari i otvorite vrata blagostanju. Nećete verovati koliko se atmosfera u kući može promeniti preko noći!

