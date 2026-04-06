Imaćete najlepšu terasu u ulici: Dodajte samo 1 kap ovoga u saksiju i cveće ima da raste kao iz vode

Najbolja prihrana za cveće krije se u vašoj kuhinji. Uz samo par kapi običnog napitka oživite biljke i podstaknite bujno cvetanje.

Prihrana za cveće: Trikovi iskusnih baštovana za bujnu terasu

Svi smo barem jednom prošli pored one jedne terase u komšiluku koja izgleda kao sa naslovnice magazina.

Dok se vi borite sa žutim listovima i cvetovima koji opadaju čim malo jače ugreje sunce, kod komšinice sve buja i preliva se preko ograde.

Tajna najčešće nije u skupim preparatima iz poljoprivrednih apoteka, već u onome što već imate u svojoj kuhinji ili frižideru.

Dobra prihrana za cveće može se napraviti od namirnica koje svakodnevno koristite, a rezultati su vidljivi već nakon nekoliko dana.

U nastavku otkrivamo koji to neobični sastojci vraćaju biljke „iz mrtvih“ i čine ih otpornijim na letnje žege.

Pivo kao tajni saveznik za zelene listove

Možda zvuči čudno, ali ostatak piva koji je izvetrio u flaši može biti spas za vaše sobno i balkonsko bilje.

Pivo je bogato šećerima, vitaminima B kompleksa i fermentisanim sastojcima koji hrane mikroorganizme u tlu.

Sve što treba da uradite jeste da pomešate jedan deo piva sa deset delova vode i time zalijete biljke jednom u dve nedelje.

Osim što hrani koren, pivo je fenomenalno za brisanje listova fikus ili monstera, jer im daje neverovatan visoki sjaj i uklanja prašinu.

Ovaj trik naročito vole muškatle, jer im stabljike postaju deblje, a listovi dobijaju tamnu, zdravu boju.

Kora od banane kao rezervoar kalijuma

Bacanje kora od banane je velika greška ako imate makar i jednu saksiju petunija ili vinki.

Kore su izuzetno bogate kalijumom, mineralom koji je direktno odgovoran za obilno cvetanje i otpornost biljaka na bolesti.

Isecite koru na sitne kockice, ubacite je u teglu sa vodom i ostavite da fermentiše 24 do 48 sati.

Dobijenu tečnost procedite i koristite je kao redovnu prihranu za cveće prilikom svakog drugog zalivanja tokom juna i jula.

Vaše biljke će dobiti prirodnu infuziju energije bez rizika da ćete ih „spaliti“ prejakom hemijom koja se često nalazi u kupovnim sredstvima.

Ljuske jaja za jačanje „imuniteta“ biljke

Umesto da ljuske jaja završe u kanti, isperite ih, osušite i sameljite u fin prah pomoću mlina za kafu.

Ljuska jajeta je čist kalcijum karbonat, koji neutrališe kiselost zemljišta i čini biljku strukturno jačom.

Ovaj prah možete jednostavno posuti po površini zemlje ili ga pomešati sa vodom i ostaviti da odstoji nekoliko dana pre zalivanja.

Ovo je dugotrajna prihrana za cveće koja se sporo razlaže, pružajući biljci stabilnu podršku tokom celog leta.

Zemlja će postati kvalitetnija, a koren zdraviji, što je ključno za biljke koje su stalno izložene direktnom suncu na terasama.

Zaboravljena voda od barenog povrća

Sledeći put kada kuvate krompir ili spanać za ručak, nikako nemojte prosipati tu vodu u sudoperu.

Voda u kojoj se kuvalo povrće puna je minerala koji su isprani tokom termičke obrade, a koji su zlata vredni za baštovanstvo.

Bitno je samo da ta voda nije posoljena i da se potpuno ohladi pre nego što njome osvežite svoje saksije.

Skrob iz vode u kojoj se kuvao krompir deluje kao hrana za korisne bakterije, čineći tlo plodnijim na potpuno prirodan način.

Ovo je najjednostavniji i potpuno besplatan način da reciklirate resurse i obezbedite da vaša terasa uvek privlači poglede.

VREDAN SAVET

Nikada nemojte dodavati prihranu kada je zemlja u saksiji potpuno suva i „ispucala“. Prvo blago zalijte biljku običnom vodom da navlažite koren, a tek nakon sat vremena dodajte pripremljeni rastvor kako biste izbegli oštećenja korena.

Da li pivo može da privuče insekte na moju terasu?

Ako koristite razblaženo pivo u razmeri 1:10, miris brzo ispari i ne privlači štetočine, dok šećeri ostaju u tlu kao hrana.

Koliko često sme da se koristi domaća prihrana za cveće?

Tokom perioda vegetacije, sasvim je dovoljno hraniti biljke jednom u 7 do 10 dana kako bi imale snage za nove pupoljke.

