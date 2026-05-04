Paradajz ima da rađa kao lud: Dodajte ovo u zemlju i gledajte kako grane pucaju pod džinovskim plodovima

Saznajte kako se pravi najbolja domaća prihrana za paradajz od samo dva sastojka. Neka vaša bašta ove godine rodi najbolje do sada!

Prava prihrana za paradajz ne mora da košta bogatstvo niti da bude puna hemije da bi vaša bašta procvetala.

Mnogi baštovani greše jer previše zalivaju, a zaboravljaju da biljci treba konkretna snaga da iznese džinovske plodove.

Sve što vam treba verovatno već imate u kuhinji, a rezultat će vas naterati da se komšije zapitaju šta to radite.

Tajna je u kvascu i šećeru za bujan koren

Kada se koristi prirodna prihrana za paradajz, rastvor od običnog pekarskog kvasca pravi najveću razliku u zemljištu.

Kvasac podstiče razvoj korisnih mikroorganizama koji pomažu biljci da brže usvoji hranljive materije iz zemlje.

Rastvorite 10 grama kvasca i dve kašike šećera u pet litara mlake vode i ostavite da odstoji par sati pre zalivanja.

Pepeo kao izvor kalijuma za čvrste plodove

Ako želite da vam plodovi budu mesnati i slatki, običan drveni pepeo je pravo blago za svaku sadnicu.

Pepeo je prepun kalijuma i fosfora, što direktno utiče na to da grane ne pucaju, već da ostanu jake pod teretom.

Dovoljno je da oko svake stabljike pospete jednu šaku pepela pre nego što počne period cvetanja.

SAVET: Ubacite po jednu koru banane u rupu prilikom sadnje ili je zakopajte plitko pored stabla. Kora banane se brzo razgrađuje i otpušta kalijum koji paradajz obožava više od bilo čega drugog.

Koliko često se koristi prihrana za paradajz?

Biljke ne treba „gušiti“ đubrivom, pa je najbolje da ovaj domaći rastvor koristite na svakih 10 do 15 dana.

Previše hrane može spržiti koren, zato uvek prvo zalijte baštu običnom vodom, pa tek onda dodajte hranljivu mešavinu.

Najbolje vreme za ovaj posao je rano ujutru ili predveče kada sunce zađe, kako ne biste šokirali biljku.

Zašto se listovi paradajza uvijaju i žute?

Uvijanje listova je najčešće znak da biljci nedostaje vode ili da je sunce previše jako, ali može biti i manjak azota.

Ako primetite da donji listovi gube boju, vaša prihrana za paradajz treba da sadrži i malo koprive koja je prirodni izvor azota.

Redovnim pregledom listova sprečićete bolesti pre nego što pređu na plod i unište vam trud.

Kako ubrzati sazrevanje paradajza na prirodan način?

Da bi svaki plod pocrveneo na vreme, slobodno skinite donje listove, poznate kao zaperke, koji samo troše energiju biljke.

Tako će sunce direktno udarati u plodove, a strujanje vazduha će sprečiti pojavu buđi i gljivica.

Kombinacija orezivanja i domaće prihrane garantuje da ćete imati pune gajbe paradajza sve do prvih mrazeva.

