Petunije vam ne cvetaju? Samo 1 kašika ovog sastojka pravi čudo, bujaće više nego ikad, tajna je u pripremi

Petunije ne cvetaju, a list je bujan? Uzmite kašiku ovog sastojka, pripremite po pravilu i probudite cvetove za sedam dana.

Petunije ne cvetaju zbog pogrešnog načina zalivanja i prihrane, a spas za vaše saksije krije se u kuhinjskim ormarićima. Ako biljka izgleda zdravo, ali cvetovi izostaju dok lišće nekontrolisano buja, problem je u blokadi hranljivih materija.

Rešenje ne zahteva kupovinu skupih preparata, već promenu u načinu na koji biljka dobija ono što joj je potrebno za razvoj pupoljaka. Detaljan trik koji menja izgled balkona za samo par dana, pročitajte u nastavku.

Zašto petunije ne cvetaju iako su zdrave

Bujna zelena masa bez cvetova je jasan signal da petunija dobija pogrešnu vrstu minerala ili da je saksija postala preuska za njen koren.

Ova biljka troši ogromne količine kalijuma i fosfora za formiranje pupoljaka, dok višak azota iz univerzalnih đubriva forsira samo rast lista.

Već nakon mesec dana u istoj saksiji, supstrat postaje potpuno iscrpljen i mrtav. Upravo tu na scenu stupa stari trik koji menja hemijski sastav zemljišta i pokreće cvetanje za manje od nedelju dana.

Tajna za bujne petunije je suvi kvasac

Jedna kašika suvog pekarskog kvasca razrešava muku. Kvasac sadrži vitamine B grupe, aminokiseline i mikroorganizme koji oživljavaju zemlju. Ne hrani direktno biljku, nego budi korisne bakterije u supstratu. One razlažu materije i pretvaraju ih u hranu koju koren upija odmah.

Priprema u kojoj se krije sva razlika

Ovde većina greši i sve pokvari. Kvasac mora da se aktivira, inače je bačen novac.

U litar mlake vode (oko 35 stepeni) sipajte jednu kašiku suvog kvasca

Dodajte kašiku šećera da nahrani gljivice

Ostavite smesu da odstoji dva sata na toplom mestu

Razblažite je u pet litara obične vode pre upotrebe

Zalivajte oko korena, nikako po listu i cvetovima

Koliko često se koristi prihrana za petunije

Ovaj rastvor primenjujete jednom u dve nedelje, ne češće. Kvasac troši kalijum iz zemlje dok radi, pa ako preterate, dobijate suprotan efekat. Između dva tretmana, jednom dodajte i pepeo od drveta, jedna kašika po saksiji, koji vraća kalijum nazad u supstrat.

Već posle sedam do deset dana primetićete nove pupoljke. Za tri nedelje, biljka prekrije saksiju cvetovima.

Greške koje uništavaju cvetanje

Ako i dalje vaše petunije ne cvetaju, proverite ove sitnice:

Ne zalivate uveče po vrelini, koren se uguši

Ne uklanjate uvele cvetove, biljka troši snagu na seme

Saksija je premala, korenu treba minimum pet litara zemlje po sadnici

Mesto je polusenovito, petunija traži najmanje šest sati direktnog sunca

Uštinite vrhove izdanaka kad biljka dostigne dvadeset centimetara. Tako se grana u širinu i pravi gušći žbun. Bez ovog koraka, dobijate dugačke, gole stabljike sa retkim cvetovima.

