Ruže će cvetati do kasne jeseni ako ih sada pravilno prihranite: Jednu grešku skoro svi prave u junu

Prihrana za ruže u junu odlučuje da li ćete imati cvetove do novembra ili samo lišće. Izbegnite jednu grešku i krenite odmah u baštu.

Bujna ruža puna lišća, a jedva tri pupoljka, to je rezultat greške koju skoro svaki vlasnik vrta napravi baš u junu. Prihrana za ruže sada odlučuje kako će vaša bašta izgledati sve do oktobra, a najčešća zamka krije se u jednoj kesi đubriva sa previše azota.

Jun je mesec kada ruže izgledaju najlepše, ali upravo sada se odlučuje kako će vaša bašta izgledati tokom ostatka leta i početkom jeseni. Mnogi vlasnici vrtova misle da je dovoljno povremeno zalivanje i malo đubriva. Ipak, iskusni baštovani upozoravaju da jedna česta greška može da dovede do bujnog lišća i vrlo malo cvetova.

Ako želite da vaše ruže nastave da izbacuju pupoljke sve do oktobra ili novembra, važno je da ih prihranite u pravom trenutku i na pravi način.

Jun je najvažniji mesec za stvaranje novih pupoljaka

U ovom periodu ruže troše ogromnu količinu energije na razvoj novih cvetova. Zbog toga im je potrebna podrška u vidu hranljivih materija koje podstiču cvetanje, a ne samo rast lišća.

Baštovani ističu da biljci tokom juna najviše odgovaraju fosfor i kalijum. Upravo ovi elementi podstiču stvaranje pupoljaka, intenzivniju boju cveta i duže cvetanje.

Sa druge strane, previše azota može imati suprotan efekat. Iako će ruža izgledati bujno i zdravo, energija će biti usmerena na rast zelenih delova biljke umesto na formiranje cvetova.

Jedan korak većina ljudi preskoči

Pre nego što posegnete za đubrivom, potrebno je da pripremite zemlju oko biljke. Iskusni baštovani savetuju da se površinski sloj zemlje pažljivo rastrese motičicom ili baštenskim vilama.

Na taj način koren dobija više kiseonika, a hranljive materije lakše dopiru do biljke.

Iako deluje kao sitnica, mnogi tvrde da upravo ovaj korak pravi veliku razliku između ruže koja cveta nekoliko nedelja i one koja nastavlja da daje pupoljke tokom cele sezone.

Kako pravilno uraditi prihranjivanje ruža

Nakon što rastresete zemlju, prvo dobro zalijte biljku. Vlažno zemljište omogućava da đubrivo ravnomerno prodre do korena i smanjuje rizik od oštećenja.

Zatim oko grma rasporedite đubrivo namenjeno ružama ili kvalitetno đubrivo za cvetnice i lagano ga umešajte u površinski sloj zemlje.

Preko toga možete dodati sloj pregorelog stajnjaka koji će dodatno obogatiti zemljište i pomoći biljci da duže zadrži vlagu.

Na kraju ponovo obilno zalijte ružu kako bi hranljive materije stigle do korenovog sistema.

Stručnjaci upozoravaju da svež stajnjak ne bi trebalo nanositi neposredno uz stablo jer može oštetiti biljku.

Ako želite cvetove i na jesen, ne zaboravite ovaj termin

Mnogi smatraju da je jun poslednji trenutak za prihranu, ali iskusni baštovani rade još jednu važnu stvar.

Nakon prvog velikog talasa cvetanja, krajem jula ili početkom avgusta, ruže se ponovo prihranjuju kako bi imale dovoljno energije za nove pupoljke.

Upravo taj drugi tretman često pravi razliku između biljke koja prestaje da cveta sredinom leta i one koja ostaje puna boja i mirisa sve do prvih ozbiljnijih jesenjih hladnoća.

Zato stručnjaci savetuju da tokom leta izbegavate preteranu upotrebu azotnih đubriva i da prihrana za ruže bude ona koja podstiče cvetanje. Uz malo pažnje i pravilnu negu, ruže mogu da ostanu najlepši ukras vrta mesecima nakon što većina drugih biljaka završi svoju sezonu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com