Spas za ruže iz frižidera: Poprskajte ih pre 5. aprila i cvetaće neprestano do jeseni

Prirodna prihrana ruža iz vašeg frižidera donosi najraskošnije cvetove. Primenite tečni rastvor do petog aprila i oživite vašu baštu!

Možete vi te ruže da orežete i pod konac, ali ako ih sad ne nahranite kako treba, džabe ste krečili, ostale su samo na pola posla. Prirodna prihrana ruža zapravo vam je tu, pod nosom, u frižideru, dok vi trošite pare na otrovnu hemiju iz poljoprivrednih apoteka

Malo kvasca i mleka bukvalno ‘budi’ koren i tera biljku da izbaci gomilu pupoljaka tamo gde bi inače raslo samo lišće. Ako ovo preskočite, grmovi će celo leto biti kržljavi. Košta vas par dinara i dva minuta posla, a razlika se vidi čim krene prvo cvetanje.

Kako deluje prirodna prihrana ruža na rane pupoljke?

Sveži pekarski kvasac i obično mleko stvaraju moćnu biološku mešavinu. Ovaj rastvor obiluje vitaminima B kompleksa i fitohormonima koji stimulišu snažan razvoj korena, ubrzavaju cvetanje i uspešno štite osetljive listove od ranih prolećnih gljivičnih infekcija.

Koren usvaja ove materije gotovo trenutno. Aktivne gljivice iz kvasca menjaju strukturu zemljišta, razgrađuju teške organske materije i pretvaraju ih u lako dostupnu hranu. Biljka tako troši manje energije na crpljenje vlage, a višak snage usmerava u formiranje krupnih pupoljaka. Zaboravite na blede latice i opadanje listova čim upeče sunce.

Tačan recept za rastvor iz frižidera koji budi cvetove

Da bi domaće đubrivo za cveće pokazalo pun potencijal, morate ga pravilno aktivirati pre upotrebe. Rastvor se pravi brzo, ali traži strogo poštovanje koraka. Topla voda je okidač za gljivice, dok običan beli šećer deluje kao gorivo za proces vrenja.

Uradite sledeće korake:

Uzmite jednu kocku svežeg kvasca od četrdeset grama.

Rastvorite je u tačno jednom litru tople vode zajedno sa supenom kašikom šećera.

Dodajte jedan decilitar mleka sobne temperature i blago promešajte.

Ostavite tečnost da odstoji najmanje dva sata na toplom mestu dok ne zapeni.

Sipajte dobijenu smesu u kantu i dodajte još devet litara odstajale vode.

Pripremljenu tečnost odmah prebacite u prskalicu. Temeljno isprskajte mlade listove, a ostatkom obilno zalijte zemlju oko korena. Dobijate deset litara vrhunske tečnosti koja košta par dinara, a predstavlja savršen rastvor iz frižidera za zaštitu bašte. Pravilno doziranje sastojaka pravi razliku između bujnog grma i sprženog korena.

Zbog čega je hrana za ruže efikasna samo pre početka aprila

Biljke se bude krajem marta i koren sad grozničavo traži hranu. Ako ovo uradite tek u maju, zakasnili ste – prirodna prihrana ruža tad više nema isti efekat jer je grm već istrošio svu energiju. Zato je prskanje pre 5. aprila idealan trenutak.

Mlečne kiseline prave tanak film preko mladih grana koji radi kao živi štit protiv buđi i crnih pega. Pravovremena nega ruža u proleće određuje koliko će cvetova uopšte preživeti letnju žegu. Biljka koju nahranite na vreme imaće čvrstu stabljiku i list koji ne žuti na prvom suncu.

Česte greške kada koristite ovo sredstvo za bujnije cvetanje

Mnogi početnici naprave savršenu smesu, a onda unište efekat pogrešnom primenom. Osnovno pravilo glasi da se prirodna prihrana ruža nikada ne sipa direktno na suvu zemlju. Prethodno obilno zalijte zonu oko stabljike običnom vodom. Zalivanje po vlažnoj zemlji sprečava šok i oštećenja onih najsitnijih korenskih dlačica koje piju hranu.

Druga greška jeste tretiranje po jakom suncu. Kapljice tečnosti na listovima deluju kao male lupe i mogu izazvati teške opekotine. Zato uvek birajte rani jutarnji časovi za rad ili sačekajte kasno popodne kada temperatura padne. Ovakvo sredstvo za bujnije cvetanje traži disciplinu, ali vraća višestruko.

Koji provereni domaći recept vi najčešće koristite za vaše omiljeno dvorište i gde obično pravite najveće greške prilikom prolećne prihrane?

Da li se sme koristiti suvi kvasac za cveće?

Možete upotrebiti jednu kesicu suvog kvasca od deset grama ukoliko nemate sveži. Efekat ostaje sličan, mada mokra varijanta znatno brže započinje korisni proces fermentacije.

Koliko često smem da zalivam grmove ovim rastvorom?

Primenite ovu metodu najviše dva puta tokom celog proleća, uz obaveznu pauzu od petnaest dana. Preterivanje može previše zakiseliti tlo oko osetljivog korena biljke.

Hoće li mleko privući razne štetočine i insekte?

Jako razblaženo mleko u ovoj tačnoj srazmeri apsolutno ne ostavlja miris. Naprotiv, zdrava mlečna kiselina zapravo deluje kao blagi organski repelent za biljne vaši.

