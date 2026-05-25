Prirodni trikovi protiv komaraca: bacite ovo u tegli na prozor i zaboravite na ujede do jeseni

Prirodni trikovi protiv komaraca koji rade bolje od sprejeva. Spremite jedan sastojak iz frižidera i prespavajte noć bez ujeda.

Prirodni trikovi protiv komaraca počinju jednom nepopularnom istinom, sprej koji kupujete u prodavnici ne rešava problem, samo maskira posledicu.

Komarac dolazi zbog vode, mirisa kože i toplote, a sve troje možete da otežate stvarima koje već imate kod kuće. Bez hemije, bez utičnica koje mirišu na plastiku, bez sumnjivih narukvica.

Zašto vam običan sprej ne pomaže duže od sat vremena

Repelent isparava sa kože za 40 do 90 minuta, zavisno od znojenja. Komarac, međutim, ne odustaje, on kruži dok ne nađe deo tela koji više ne miriše na hemiju. Zato vas ujede u članak ili iza uveta, baš tamo gde sprej najpre nestane.

Rešenje nije jači sprej. Rešenje je da uklonite razlog zbog kog komarac uopšte ulazi u vaš prostor. Ovo su prirodni trikovi protiv komaraca koji su provereni.

Pola limuna i karanfilić, klasik koji i dalje radi

Presečete limun na pola, zabodete deset do petnaest karanfilića u meso ploda i ostavite na prozorskoj dasci ili stolu na terasi. Etarsko ulje iz karanfilića sadrži eugenol, jedinjenje koje komarcima poremeti orijentaciju. Jedan limun traje tri do četiri dana. Kada počne da se suši, bacite ga i napravite novi.

Ovo je verovatno najjeftiniji od svih domaćih trikova za komarce, a najbolje radi u zatvorenom prostoru gde nema promaje.

Koja biljka zaista tera komarce, a koja je marketinška priča

Ovde se najčešće greši. Geranijum sa etiketom „antikomarac“ u marketu često nema dovoljnu koncentraciju ulja da bi išta uradio. Ono što stvarno funkcioniše, posađeno u saksiji na prozoru ili pored ulaznih vrata, jeste bosiljak, matičnjak (citronela domaće vrste), lavanda i nana.

Pravilo je jednostavno, mora da bude blizu mesta gde sedite ili spavate, na metar do dva. Biljka koja stoji u uglu dvorišta neće vam pomoći ni teorijski.

Kako oterati komarce iz dvorišta za jedno popodne

Obiđite dvorište i pronađite svaku posudu sa stajaćom vodom. Tegla ispod saksije, kofa pored česme, stara guma, začepljen oluk, čak i poklopac od kante. Komarcu treba kap vode veličine novčića od jednog dinara da položi jaja. Izručite sve.

Ovo je trik koji vam komšije rade, a vi ne, i upravo zato oni nemaju komarce a vi imate. Dodajte u baštensko bure malo ulja ili pesak preko površine vode ako morate da je čuvate.

Mešavina vode i jabukovog sirćeta za prag i prozor

U flašu sa raspršivačem sipajte pola jabukovog sirćeta i pola vode, dodajte deset kapi ulja od eukaliptusa ili nane. Poprskajte ramove prozora, ivice vrata i ćoškove terase. Miris za vas nestaje za pet minuta, komarac ga oseća još šest do osam sati.

Ova mešavina je posebno korisna ako imate decu ili kućne ljubimce, jer ne ostavlja hemijski film po nameštaju.

Šta je najbolje prirodno sredstvo protiv komaraca u spavaćoj sobi

Kombinacija ventilatora usmerenog ka krevetu i nekoliko kapi ulja lavande na jastučnici. Komarac ne ume da leti kroz strujanje vazduha brže od dva metra u sekundi, a lavanda mu prikriva miris vaše kože.

Zaštita od komaraca u domu, greška koju svi prave

Ostavljate upaljeno svetlo dok otvarate prozor da provetrite. Komarci vide ultraljubičasti spektar i lete pravo na sijalicu. Obrnite redosled, prvo ugasite svetlo, pa otvorite prozor na deset minuta.

Tih deset minuta u mraku spasi vas od trideset komaraca u sobi. Probajte večeras i sami ćete videti razliku. Mreža na prozoru je naravno najpouzdanija, ali ako je nemate, ovaj redosled je vaš najbolji saveznik.

