Zaboravite na skupu hemiju iz prodavnice! Stari trik naših baka garantuje rekordan prinos luka i krompira ove godine.

Prirodno đubrivo za luk i krompir – bacite ovo u brazdu za rekordan prinos

Mnogi baštovani prave istu grešku svakog proleća. Veruju da samo skupa hemija donosi krupne plodove. Ipak, iskusni povrtari decenijama koriste jedan jednostavan trik. Ako želite da vaš krompir bude veličine pesnice, a luk bez truleži, rešenje je u običnom drvenom pepelu.

Iskustvo iz prakse pokazuje da pepeo drastično menja kvalitet zemljišta. Hrani biljku, ali i tera štetočine. U nastavku saznajte kako da ga pravilno dozirate pre nego što spustite seme u zemlju.

Zašto je pepeo najbolje prirodno đubrivo za luk i krompir?

Kada planirate sadnju, zemlja traži kalijum i fosfor. Bez njih plod ostaje sitan i vodenast. Baštovani savetuju drveni pepeo jer on prirodno alkalizuje kiselo zemljište. Na taj način biljka brže uzima hranljive materije iz zemlje tokom celog perioda rasta.

Koje prirodno đubrivo za luk i krompir daje najbolje rezultate?

Najbolje rezultate daje prosejan drveni pepeo od tvrdog drveta (bukva ili hrast). Dovoljno je baciti jednu šaku pepela po dužnom metru brazde pre polaganja semena. On deluje kao prirodni fungicid i bogat je izvor kalijuma za krupne plodove.

Kako pravilno naneti pepeo u brazdu?

Primećujemo u radu da ljudi često preteruju. Previše pepela može da blokira druge minerale.

Pratite ove korake za uspeh:

Iskopajte brazdu dubine oko 10-15 centimetara. Ravnomerno pospite pepeo po dnu. Prekrijte pepeo tankim slojem zemlje (oko 2 cm). Položite krompir ili arpadžik preko te zemlje.

Ovaj „sendvič“ metod štiti mlade korenčiće od direktnog kontakta sa mineralima. Takođe, brojna istraživanja o sastavu drvenog pepela potvrđuju da on sadrži preko 30 mikroelemenata neophodnih za rast.

Brzi uporedni test: Šta dobijate upotrebom pepela?

Umesto klasične sadnje, evo jasnih razlika koje primećujemo u prinosu:

Veličina ploda: Uz pepeo plodovi su krupni, dok su bez njega često sitniji.

Uz pepeo plodovi su krupni, dok su bez njega često sitniji. Otpornost biljke: Kalijum iz pepela pomaže povrću da lakše prebrodi sušne periode.

Kalijum iz pepela pomaže povrću da lakše prebrodi sušne periode. Zaštita od štetočina: Pepeo direktno odbija žičnjaka, koji je najveći neprijatelj vašeg krompira.

Pepeo direktno odbija žičnjaka, koji je najveći neprijatelj vašeg krompira. Čuvanje tokom zime: Povrće gajeno na ovaj način manje truli i duže ostaje čvrsto.

Dodatni savet iskusnih baštovana

Stručnjaci savetuju da pepeo ne mešate sa azotnim đubrivima. Ta kombinacija može da ispari dragoceni azot. Ako koristite stajnjak, bacite ga jesenas. Pepeo sačuvajte isključivo za samo proleće i direktnu sadnju.

Česta pitanja o sadnji bez hemije

1. Da li smem da koristim pepeo od peleta?

Da, ukoliko je pelet od čistog drveta bez lepka. Izbegavajte pepeo od lakiranog drveta ili uglja.

2. Može li se pepeo koristiti za svo povrće?

Većini prija. Ipak, ne stavljajte ga kod biljaka koje vole kiselo zemljište, poput borovnica ili azaleja.

3. Koliko dugo pepeo deluje u zemlji?

Njegov efekat je najjači u prvoj godini. On trajno popravlja strukturu teškog i kiselog zemljišta u vašoj bašti.

Šta vi najčešće bacate u brazdu pre sadnje, imate li neki svoj tajni recept za krupnije plodove? Podelite svoje iskustvo sa nama u komentarima!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com