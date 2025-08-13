Prirodno đubrivo za obilan rod paradajza: Imaćete sočne plodove sve do jeseni

Želite da vam paradajz rađa krupne, sočne plodove sve dok ne stignu prvi mrazevi? Ključ je u pravilnoj nezi i ciljanoj prihrani biljaka u avgustu, kada im posebno trebaju kalijum i fosfor za intenzivan razvoj plodova.

Zašto je avgust presudan za paradajz

Mnogi baštovani prestanu da se brinu o paradajzu onog trenutka kad se pojave prvi plodovi, što je velika greška. Upravo na kraju leta biljke zahtevaju dodatnu podršku kako bi nastavile da cvetaju i stvaraju plodove, čak i kada ostalo povrće posustane.

Recept za prirodno đubrivo

Sastojci su potpuno organski i lako dostupni:

1 kašičica heljdinog brašna (ili mlevene riže/zobenih pahuljica)

1 kašičica drvenog pepela

100 ml surutke

½ kašičice sode bikarbone (po želji)

Heljda je bogata fosforom, kalijumom i kalcijumom, pepeo neutralizuje kiselost tla i pomaže apsorpciju minerala, a surutka jača koren i stimuliše cvetanje. Soda bikarbona sprečava gljivične bolesti poput pepelnice.

Kako se priprema đubrivo

Sameljite heljdu u fini prah i pomešajte sa 300 ml tople vode.

Dodajte drveni pepeo i ostavite smesu da odstoji 24 sata.

Nakon odležavanja, procedite tečnost i umešajte 100 ml surutke i sodu bikarbonu.

Razblažite sve sa 2 litra vode i dobro promešajte pre upotrebe.

Način primene

Zalivajte svaku biljku sa oko 300 ml pripremljenog rastvora svakih 10 dana. Usmerite vodu direktno u koren, izbegavajući lišće, kako biste postigli najbolji efekat.

Prednosti ovog đubriva

Povećava rod zahvaljujući kalijumu i fosforu koji stimulišu rast plodova

Jača biljke i koren, smanjujući rizik od bolesti

Ekološki je prihvatljivo, bez štetnih hemikalija

Produžava sezonu plodonošenja sve do jeseni

Dodatni saveti za negu paradajza

Održavajte ravnotežu vlage u tlu redovnim, ali umerenim zalivanjem. Redovno uklanjajte korov i orezujte donje listove kako biste omogućili bolju cirkulaciju vazduha i svetlosti. Pratite biljke na znakove gljivičnih oboljenja i reagujte odmah, jer preventivna nega donosi najbolje rezultate.

