Vaše biljke na terasi venu: Sipajte ovo u vodu jednom nedeljno i gledajte kako bujaju kao nikada pre

Venu vam biljke na terasi? Napravite prirodno đubrivo za cveće od jednog sastojka iz kuhinje i gledajte kako bujaju kao nikada pre.

Prirodno đubrivo za cveće je jedini način da vaše biljke na terasi prestanu da venu i počnu da bujaju kao nikada pre.

Sigurno ste se zapitali zašto komšinicine saksije uvek izgledaju kao iz časopisa, dok se vaše bore sa suncem i uporno odbijaju da procvetaju.

Tajnu za bujno cveće nećete naći u skupim kesicama iz poljoprivrednih apoteka, već u jednoj namirnici koju verovatno već imate u frižideru.

Da li vam se ikada desilo da kupite prelepu biljku, a ona posle dve nedelje postane beživotna i žuta?

Zašto cveće na terasi „umire“ od gladi

Čim temperature porastu, naše biljke na terasi postaju pravi mali potrošači energije.

Zemlja u saksiji je ograničen resurs i biljka je iscrpi neverovatnom brzinom, naročito tokom zalivanja kada se hranljivi sastojci jednostavno isperu kroz drenažne rupe.

Biljka tada ostaje „gladna“, prestaje da stvara nove pupoljke i postaje laka meta za svaku štetočinu koja naiđe.

Kada vidite da listovi gube boju, a cvetovi su sitni i malobrojni, to je direktan signal da biljka vapi za hranom.

Tajno oružje iz vaše kuhinje: Običan kvasac

Sveži kvasac nije samo za testo, već je prava vitaminska bomba za vaše cveće jer sadrži gomilu vitamina B grupe, aminokiseline i fitohormone koji teraju biljku na rast.

Ovo je proveren trik koji koriste iskusni vrtlari kako bi postigli „efekat džungle“ na malom prostoru.

Uzmite jednu kockicu od 10 grama i rastvorite je u jednom litru mlake vode.

Obavezno dodajte jednu kašičicu šećera jer on „hrani“ gljivice kvasca i aktivira njihovo dejstvo.

Ostavite smešu da odstoji oko dva sata na toplom mestu.

Pre samog zalivanja, ovako pripremljenu koncentrovanu smešu razblažite sa još pet litara vode.

SAVET: Ovom tečnošću zalivajte cveće jednom nedeljno tokom celog proleća i leta. Videćete da su listovi postali tamnozeleni, a cvetovi krupniji i dugotrajniji već nakon prvih mesec dana korišćenja.

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Kako pravilno „nahraniti“ biljke bez štete

Nije dovoljno samo sipati bilo šta u saksiju i nadati se najboljem.

Morate znati osnovno pravilo koje sprečava greške početnika:

Nikada ne sipajte đubrivo na suvu zemlju – uvek prvo malo navlažite supstrat običnom vodom.

Izbegavajte direktno sunce – prihranu obavljajte rano ujutru ili kasno uveče kada su temperature prijatnije.

Ne preterujte sa količinom – jednom nedeljno je sasvim dovoljno, jer previše prihrane može „spaliti“ koren biljke.

Da li je ovo rešenje za svaku saksiju?

Većina balkonskih lepotica će vas nagraditi bujanjem ako koristite kvasac.

Ovaj prirodni stimulator rasta posebno vole:

Muškatle – postaju otpornije i dobijaju intenzivniju boju cvetova.

– postaju otpornije i dobijaju intenzivniju boju cvetova. Petunije i surfinije – koje su inače poznate kao velike izjelice.

– koje su inače poznate kao velike izjelice. Balkonski paradajz – kvasac mu pomaže da ojača koren i donese više plodova.

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Šta ako biljka ipak ne napreduje?

Ako primetite da nakon mesec dana nema nikakvog pomaka, proverite drenažu u saksiji.

Često se dešava da voda stoji u podmetaču, što dovodi do truljenja korena koje ni najbolje đubrivo ne može da izleči.

Takođe, obratite pažnju da li biljka ima dovoljno sunca – ako je u potpunoj hladovini, ni najjača hrana je neće naterati da cveta.

Budite strpljivi i dajte vremena da prirodno đubrivo za cveće odradi svoje, jer se čuda u saksiji ne dešavaju preko noći.

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