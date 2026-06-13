Bacite trimer u ćošak: prirodno sredstvo protiv korova od 3 sastojka koja imate u kuhinji uništi ga za jedan dan

Prirodno sredstvo protiv korova od tri sastojka iz kuhinje suši ga za jedan dan. Napravite sprej za pet minuta i zaboravite na čupanje.

Prirodno sredstvo protiv korova koje stvarno radi ne kupuje se u prodavnici, već ga mešate u kuhinji za pet minuta. Tri sastojka, jedna bočica sa raspršivačem, i korov koji vas izluđuje između pločica počinje da vene već istog popodneva. Bez čupanja, bez trimera, bez otrovnih pesticida pored kojih se igraju deca i šetaju mačke.

Trik koji većina ljudi propušta krije se u jednom detalju. Prvo da vidimo zašto baš ovi sastojci.

Zašto sirće suši korov, a ne vaš trud

Alkoholno sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja spaljuje listove biljke. So razara vlagu u korenu i sprečava da nešto ponovo nikne na tom mestu. Deterdžent za sudove je tu da se tečnost zalepi za list umesto da sklizne na zemlju. Bez njega, vaš sprej curi pravo u tlo i ne radi ništa. To je razlog zbog kog obični kućni recepti zakažu.

Domaće sredstvo za korov: tačan recept

Sve što vam treba verovatno već imate ispod sudopere. Evo šta ide u bočicu:

1 litar alkoholnog sirćeta

3 kašike kuhinjske soli

3 kašike deterdženta za sudove

bočica sa raspršivačem

Sipajte so u sirće i mešajte dok se potpuno ne rastopi. Tek onda dodajte deterdžent i lagano sjedinite, da se ne stvori previše pene. Prebacite u bočicu i sprej je spreman. Nikada ne razblažujte vodom, jer time slabite kiselinu i gubite efekat.

Kada da prskate da bi sredstvo zaista upalilo

Ovde greši skoro svako. Prskajte u podne, kada sunce najjače udara. Sunce ubrzava sušenje lista i pojačava dejstvo kiseline, pa korov vene mnogo brže. Ako prskate ujutru po rosi ili pred kišu, voda spira sredstvo i trošite ga uzalud. Suv, vetrovit dan bez najave padavina je idealan. Premažite list obilno, sve dok se ne ovlaži.

Šta ovo prirodno sredstvo protiv korova NE sme da dotakne

Sprej ne razlikuje korov od ruže. Sirće i so spaliće sve na šta padnu, pa pazite gde ciljate. Držite mlaz nisko i targetirajte tačno biljku koju želite da uništite. Pored cvetnih leja koristite komad kartona kao štit. So ostaje u zemlji nedeljama, zato ovo sredstvo nije za mesta gde planirate da nešto sadite. Savršeno je za staze, ivice trotoara i razmake između betonskih ploča.

Koliko dugo traje efekat

Korov počinje da žuti za nekoliko sati, a potpuno se osuši za dan ili dva. Na tvrdim površinama, gde se so zadržava, novi izdanci se ne pojavljuju nedeljama. U plodnoj zemlji koren ponekad preživi, pa jaču žbunastu vegetaciju premažite drugi put posle tri dana. Ovo uništavanje korova bez hemije košta vas par dinara po litru.

Da li sirće trajno uništava koren korova?

Sirće spaljuje nadzemni deo i isušuje plitak koren. Dublje žbunaste korenove ponekad treba premazati dva puta da bi se biljka potpuno predala.

Da li je ovaj sprej bezbedan za kućne ljubimce?

Jeste, kad se osuši. Dok je vlažan držite pse i mačke podalje, a posle nekoliko sati površina je potpuno sigurna.

Mogu li koristiti obično belo sirće umesto alkoholnog?

Možete, ali slabije radi. Alkoholno sirće ima jaču kiselinu, pa efekat bude vidno brži i temeljniji.

Koje mesto u vašem dvorištu vas najviše izluđuje korovom, staza ili ivica leje? Napišite u komentarima gde planirate prvo da isprobate sprej.

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