Privlače sreću i ukućanima donose zdravlje i novac: 3 stvari koje svaki dom treba da ima

Ako uradite ovo, imaćete sreće i novca u izobilju

Stručnjaci za Feng šui istakli su da ako želite da energija novca protiče kroz vaš dom i da samim tim sa njim nikada nemate problema, onda morate da uradite sledeće stvari.

Koristite žive boje u „poslovnim“ delovima stana

Tamo gde sedite, gde obavljate bilo kakav posao u stanu/kući, ofarbajte te zidove u zelenu ili ljubičastu boju ili jednostavnije, stavite tu neki veći predmet u toj boji. Zeleno predstavlja vitalnost i rast a ljubičasta – bogatstvo.

Negujte vaš novac

Nemojte da gužvate novčanice ili da ih bacate po stolu. Ako zapostavljate novac, jednom će i on vas zapostavljati, a onda – teško vama. Držite ga uvek uredno složenog u novčaniku ili nekom kovertu ili sefu. Čuvajte i račune, lepo ih složite u neki koverat ili fioku.

Poklanjajte bilo šta drugima

Ako vam nedostaje novac, okrenite se ljudima oko sebe. Poklanjajte im vreme i pažnju, zahvalite se na svemu što čine za vas da biste se lepo osećali. Uspeh nije samo ako imamo dobitak, uvek se mora pronaći pozitivna strana svega i kada nema dovoljno novca. Kako je novac deo kruga, kada se on ispuni, vratiće vam se.

