Prljavi PVC prozori će biti kao novi: Evo kako da ih i najlakše i najbolje očistite

Jedno jeftino sredstvo koje se nalazi svakoj kući čini da se vaši prljavi prozori cakle kao novi - nije potrebno puno za sjajne rezultate.

Za čišćenje okvira PVC prozora nije vam potrebno nikakvo posebno ili skupo sredstvo. Sve što vam treba se vrlo verovatno već nalazi u vašem domu i treba ga samo iskoristiti.

U lavor sa toplom vodom sipajte par kašika običnog deterdženta za posuđe i lagano promešajte. Koristite običnu mekanu pamučnu krpicu ili onu sa mikrofiber vlaknima kakve sigurno imate u kući. U slučaju da je prljavština malo upornija, može vam poslužiti i isluženi sunđer za posuđe. Nikako ne koristite sredstva koja imaju abrazivne ili agresivne sastojke (aceton, kiselina, benzin) kao i žicu za ribanje. Stakleni deo očistite standardnim sredstvima za čišćenje stakla.

Posle svega par ovakvih tretmana, okviri vaših PVC prozora će se zasijati divnom, belom bojom i prljavi prozori će izgledaće kao novi.

