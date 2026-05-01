Nikada ne radite ovo sa produžnim kablom: 3 greške Srbi masovno prave, a mogu izazvati požar

Greške sa produžnim kablom prave skoro svi u Srbiji, a izazivaju požar za par sekundi. Proverite odmah da li i vi ovo radite.

Greške sa produžnim kablom su jedan od najčešćih uzroka kućnih požara u Srbiji, a većina ljudi i ne sluti koliko su opasne.

Produžni kabl deluje kao bezazlena stvar koju gurnete iza kauča i zaboravite. Upravo u tom nemaru leži problem.

Zimi, kada uključite grejalicu, klimu ili bojler preko njega, kabl trpi opterećenje za koje nije napravljen. A onda iskra, dim i panika.

Otkrivamo trik koji domaćice najčešće previđaju, a koji može da spasi stan. Pre toga, da raščistimo tri najveće zablude.

Prva među greškama sa produžnim kablom: Spajanje kabla na kabl

Klasična scena. Jedan produžni kabl nije dovoljan, pa u njega utaknete drugi, pa u taj treći. Ova praksa se zove „daisy chain“ i strogo je zabranjena u svim sigurnosnim pravilnicima.

Svaki dodatni produžni kabl udvostručuje rizik od pregrevanja, jer se otpor sabira, a struja koja prolazi kroz tanke žice stvara toplotu.

Ako vam fali utičnica, rešenje nije još jedan kabl. Rešenje je pozvati električara i ugraditi novu zidnu utičnicu.

Velika potrošnja na slabom produžnom kablu

Druga stavka na listi grešaka sa produžnim kablom tiče se snage uređaja. Jeftini produžni kablovi sa kineske pijace često nose oznaku do 2.500 W, ali žice unutra su tanje od standarda.

Kada na njega priključite:

grejalicu od 2.000 W

fen za kosu od 1.800 W

bojler ili rešo

klima uređaj

mikrotalasnu i toster istovremeno

kabl počinje da se topi iznutra. Plastika oko bakarne žice gubi izolaciju, a iskra može da plane bilo kada.

Velike potrošače uvek priključujte direktno u zidnu utičnicu.

Šta je najopasnija greška sa produžnim kablom

Najopasnija greška je gurnuti produžni kabl ispod tepiha, iza kauča naslonjenog na zid ili ga prekriti zavesom. Toplota nema kuda da ode, kabl se zagreva, izolacija puca i dolazi do kratkog spoja koji pali tepih ili tapacirung.

Zašto je skrivanje kabla pod tepihom kobno

Kada hodate preko tepiha, mehanički pritiskate žice unutar kabla. Vremenom one pucaju, a na mestu prekida pravi se varnica.

Pošto je kabl pokriven, niko ne vidi dim dok već ne bude kasno. Produžni kabl mora da diše i da bude vidljiv u svakom trenutku.

Kako prepoznati da kabl pravi probleme

Postoji nekoliko jasnih signala da je vaš produžni kabl na ivici.

Obratite pažnju na ove znakove:

plastika oko utikača je topla na dodir

oseća se miris istopljene gume ili plastike

utičnice su pocrnele ili imaju tragove gareži

kabl pucketa kada nešto uključite

osigurač u stanu iskače bez razloga

Ako primetite bilo šta od navedenog, odmah isključite sve uređaje i bacite kabl. Ne čekajte sutra.

Kvalitetan produžni kabl menja sve

Investicija od par hiljada dinara u pristojan produžni kabl sa prekidačem, prenaponskom zaštitom i debljim žicama (presek minimum 1,5 mm²) drastično smanjuje rizik.

Birajte modele sa CE oznakom i jasno deklarisanom snagom. Izbegavajte bezimene kablove sa tezgi, čak i ako su upola jeftiniji.

Greške sa produžnim kablom najčešće prave ljudi koji misle da se njima nikada neće desiti požar. Statistika kaže drugačije. Nekoliko sekundi pažnje vredi više od celog stana u plamenu.

Koju ste vi grešku pravili sa produžnim kablom u svom domu, a da ste tek sada shvatili koliko je opasna?

