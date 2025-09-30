Profesionalne čistačice dale svoj sud: Samo ovako će vam peškiri uvek biti mekani i nežni!

Da li se zapitate zašto peškiri postaju tvrdi? Odgovor bi mogao biti u tome što tokom pranja, peškiri često zadrže ostatke deterdženta i omekšivača koji se ne ispiraju u potpunosti.
Vremenom to smanjuje njihovu upijajuću moć, pa postaju kruti i neprijatni na dodir.
Tajna mekanih peškira – prirodna rešenja
Stručnjaci za čišćenje ističu da je rešenje za omekšavanje peškira jednostavno i nalazi se u svakoj kuhinji:
Belo sirće – dodaje se u mašinu tokom pranja ili ispiranja (oko 100 ml). Rastvara masnoće, ostatke deterdženta i mineralne naslage.
Soda bikarbona – koristi se u drugom ciklusu pranja (pola šolje), neutralizuje sirće i vraća prirodnu pH ravnotežu vlaknima
Kako primeniti metodu – korak po korak
– Operite peškire bez deterdženta, dodajte pola šolje belog sirćeta.
– Pokrenite mašinu na najtoplijem ciklusu.
– Nakon toga, ponovo pokrenite pranje sa pola šolje sode bikarbone.
– Osušite peškire na vazduhu ili u sušilici – miris sirćeta neće ostati.
Prednosti prirodne metode
Bez hemikalija i veštačkih omekšivača
Vraća peškirima mekoću i upijajuću moć
Uklanja neprijatne mirise i naslage
Jeftino i dostupno rešenje
