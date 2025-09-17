Protiv puževa u vrtu potrebna vam je samo jedna namirnica, a recept košta manje od 50 dinara

Puževi u bašti pravi su neprijatelji – brzo se razmnožavaju i napadaju mlade pupoljke, listove i sočne plodove, ostavljajući iza sebe rupe i vlažne tragove sluzi. Njihovo noćno ishranjivanje otežava pravovremeno otkrivanje štete, a nepravilno zalivanje i gusta rastinja stvaraju idealne uslove za širenje ovih neželjenih gostiju. Ali umesto borbe jakim hemijskim sredstvima, u svojoj kuhinji potražite efikasno sredstvo koje će oterati puževe iz vaše bašte.

Britanski komičar Tom Allen otkrio je da vam je za efikasnu zaštitu povrtnjaka od puževa potrebna samo jedna namirnica – beli luk. Njegov recept košta manje od jednog evra, a puževi ga izbegavaju ili uginu ukoliko dođu u kontakt sa sprejom.

Kako se priprema sprej od belog luka

U lonac stavite celu glavicu belog luka i prelijte s jednim litrom vode. Ostavite da krčka nekoliko sati dok se količina tečnosti ne smanji otprilike na pola. Zgnječite ostatke belog luka, procedite tečnost kroz sito i razblažite dobijeni „sok“ s još pola litre vode. Sprej je spreman za upotrebu i možete ga nanositi direktno na biljke i redove u vrtu.

Zašto deluje

Beli luk sadrži alicin, jedinjenje koje mu daje karakterističan miris, a puževi ga ne podnose. Kad dođu u kontakt s njim, umiru u roku od nekoliko sati, što ovu metodu čini delotvornijom od mnogih skupih hemijskih preparata.

Prednosti i komentari vrtlara

Glavica belog luka u prodavnicama košta oko 50 dinara, što ovu metodu čini izuzetno jeftinom. Pratioci Toma Alena na Instagramu podelili su i druge trikove: pivo, cimet, pa čak i pozivanje patki ili postavljanje tanjira s mlekom kako bi puževe privukli i uklonili iz vrta.

Ovaj prirodni i ekološki prihvatljiv sprej ne šteti biljkama, štedi novac i lako se priprema. Uz malo strpljenja i redovnu primenu, vaš vrt biće siguran od napada gladnih puževa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com