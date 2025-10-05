Prozori se ovako brišu za 5 min: Brzo će se cakliti kao novi uz ovaj sjajan trik

Prozori se brišu za 5 min – brzo će se cakliti kao novi uz ovaj sjajan trik

Uz ove jednostavne cake, korake i trikove obrisaćete brzo prozore – i ne samo to, izgledaće stvarno top.

Zaboravite na stare novine i beskonačno ribanje – pranje prozora može biti jednostavno, brzo i potpuno bez tragova. Dovoljno je da samo znate ovih nekoliko praktičnih koraka i vaši prozori će blistati kao nikada pre!

1. korak – prvo očistite ramove i ivice

Pre nego što uopšte krenete sa staklima, uklonite svu prašinu i prljavštinu sa okvira i ćoškova. U suprotnom, sve to završava na staklu čim dodate vodu. Dugačka četka ili uski nastavak za usisivač su vaši saveznici.

2. korak – pravi izbor sredstva

Zaboravite agresivne hemikalije – najbolje rezultate daje jednostavna mešavina mlake vode, belog sirćeta i par kapi deterdženta za sudove. Ovaj rastvor efikasno skida prljavštinu, a ne ostavlja tragove.

3. korak – mikrofiber krpa umesto novina

Zaboravite na izgužvane novine – one više prave štetu nego korist. Mikrofiber krpe ili čiste pamučne krpe (bez omekšivača!) su najbolji izbor. Prvo kružni pokreti, zatim horizontalno i vertikalno da biste postigli savršen finiš.

4. korak – za velike prozore, gumeni brisač je zlata vredan

Ako imate velike staklene površine, uložite u dobar gumeni brisač. Povucite ga od vrha ka dnu blagim, ujednačenim potezima. Svaki put obrišite ivicu brisača da ne razmazujete nečistoće.

Dodatni saveti

– ne perite prozore po jakom suncu – sredstva se prebrzo suše i ostavljaju mrlje

– idealno vreme je oblačan dan ili rano ujutru

– redovno perite i menjajte krpe kako ne biste razmazivali nečistoće

Sa ovim trikovima, vaši prozori neće samo biti čisti – biće besprekorni!

(lepaisrecna.mondo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com