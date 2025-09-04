Ptice su vam „ukrasile“ auto? Evo kako da spasite lak bez ribanja i oštećenja

Uz malo strpljenja i ove savete ponovo će biti kao novo.

Najefikasniji način za uklanjanje ptičjeg izmeta sa automobila, pogotovo ako se osušio, jeste da ga prvo dobro natopite. Prekrijte mrlju vlažnom krpom, idealno od mikrofibera, ili natopljenim papirnim ubrusom i ostavite da odstoji desetak minuta kako bi izmet omekšao. Nakon toga, nežno obrišite prljavštinu bez jakog pritiskanja ili trljanja. Nikada nemojte strugati osušene ostatke jer to garantovano dovodi do ogrebotina na laku, prenosi n1info.rs.

Mnogi vozači ne znaju koliko je ptičji izmet zapravo opasan za karoseriju. Nije u pitanju samo estetika – njegov sastav je izuzetno kiseo i korozivan. Ta kiselina, ako se ne ukloni na vreme, bukvalno „jede“ zaštitni sloj laka i može da izazove trajna oštećenja i fleke, a problem je još veći tokom letnjih meseci kada sunce ubrzava hemijsku reakciju. Zato je ključno reagovati što je brže moguće.

Kako najlakše skinuti svežu mrlju?

Ako imate sreće da primetite „poklon“ dok je još svež, posao je znatno lakši. Dovoljno je uzeti vlažnu krpu od mikrofibera i pažljivo pokupiti nered. Izbegavajte suve ubruse ili grube materijale. Cilj je da se izmet podigne sa površine, a ne da se razmazuje, jer i u svežem izmetu mogu postojati sitne, čvrste čestice koje mogu da izgrebu lak.

Naoružajte se sa strpljenjem

Kada se izmet osuši i skori, otpor je mnogo veći. Tu na scenu stupa glavno pravilo: natapanje. Postavite mokru krpu ili papir preko mrlje i pustite da voda odradi svoje. Nakon desetak minuta, omekšali izmet bi trebalo da se skine bez ikakvog napora. Ako obična voda ne pomaže, možete napraviti blagi rastvor tople vode i malo auto-šampona, ili čak iskoristiti sodu bikarbonu pomešanu sa vodom kako biste neutralisali kiselinu.

Šta nikako ne treba da radite?

Najveća greška koju možete napraviti je pokušaj struganja ili ribanja na suvo. Ptičji izmet često sadrži pesak, šljunak ili delove kostiju koje ptice koriste za varenje, pa biste takvim postupkom praktično šmirglali sopstveni auto. Takođe, izbegavajte korišćenje jakih hemijskih sredstava koja nisu namenjena za automobile. Iako postoje i namenska sredstva za uklanjanje ptičjeg izmeta i ostataka insekata, blagi rastvor i strpljenje su često sasvim dovoljni.

