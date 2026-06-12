Ako paradajz izgleda ovako, ne kupujte ga: Jasan znak da je pun hemije

Svi se slažemo da paradajz više nema ukus kao nekada, ali ako hoćete da proverite da li je pun pesticida, pogledajte mu unutrašnjost.
Mnogo se priča o organskoj hrani, prskanom ili neprskanom voću i povrću. Priča se o tome zašto danas paradajz ne miriše. A da li uopšte znate kako da proverite da li je paradajz pun hemije ili ne?
Presek otkriva da li je paradajz pun hemije
Da biste utvrdili ima li paradajz pesticida, presecite ga i pogledajte mu unutrašnjost. Obično paradajz s toksinima ima žućkaste pruge, sa žutim „delom“ u sredini. Ta bleda, tvrda sredina je prvi znak da nešto sa tim plodom nije u redu.
Obratite pažnju i na to da paradajz nije iste veličine i identičnog izgleda, jer onaj koji izgleda kao da je „nacrtan“ po istom modelu, sasvim sigurno nije prirodan.
Izbegavajte pakovano voće, ono je gotovo po pravilu iz proizvodnje u kojoj se obilno koristila hemija i pesticidi.
Felerični plod je dobar znak, a ne mana
Ako paradajz ne izgleda „savršeno“, ako ima brazde, braon šare ili poneki izgleda „felerično“, najverovatnije se radi o neprskanom paradajzu.
Nesavršen oblik nije razlog za brigu, već znak da plod nije sređivan u laboratoriji. Kriva, ulubljena ili nejednaka rebra govore da je rastao na svoju ruku.
Tu većina nas pogreši na pijaci. Ruka sama poseže za onim glatkim, crvenim, savršeno okruglim primerkom, a baš taj je najčešće prskan paradajz iz plastenika.
U bašti komšije nikada nećete videti dva ista ploda, i upravo to je dokaz da nisu iz iste mašine.
Po čemu se prepoznaje paradajz pun hemije
Paradajz pun hemije najlakše prepoznajete na preseku: ima bledu, žutu i tvrdu sredinu, žućkaste pruge oko semenki i savršeno pravilan oblik bez ikakvih nepravilnosti na kožici.
Kad već stojite pred tezgom, omirišite plod kod peteljke. Pravi, neprskan paradajz tu ima jak, zelenkast miris bašte, a onaj pun pesticida miriše na vodu, na ništa.
Taj kratak test traje pet sekundi, a vredi više od bilo koje nalepnice „domaće“ na gajbici.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com