Prirodan način da se rešite puževa i štetočina u bašti: Posle ovog nestaće zauvek

Zaštitite svoje povrće pre nego što ga puževi i štetočine potpuno pojedu. Najbolja prirodna rešenja koja provereno rade u svakom vrtu.

Ako ste ikada izašli u baštu i zatekli svoje mlade sadnice potpuno uništene preko noći, znate kolika je to frustracija. Puževi i štetočine su prava noćna mora svakog baštovana, jer tokom vlažnih i kišnih perioda mogu da desetkuju vaš trud za svega nekoliko sati.

Iako mnogi posežu za kupovnim hemikalijama, postoji daleko sigurniji i efikasniji način da zaštitite svoj vrt, a da pri tome ne ugrozite zdravlje biljaka i zemljišta.

Prema navodima stručnjaka iz organizacije „Garden Organic“, ovi nepozvani gosti najaktivniji su u vlažnim, senovitim delovima bašte, gde lako pronalaze sklonište i hranu.

Gde se pojavljuju i kako ih prepoznati?

Ove štetočine posebno privlače vlažno zemljište, gusta vegetacija, organski ostaci i slojevi malča. Najveću štetu nanose tokom noći, ostavljajući za sobom karakteristične nepravilne rupe na listovima i lepljive tragove sluzi.

Kada primetite oštećene stabljike pri samom dnu, jasno je da su puževi i štetočine već preuzeli kontrolu i da je vreme za akciju.

Prirodne barijere kao prva linija odbrane

Jedan od najjednostavnijih načina zaštite jeste postavljanje fizičkih prepreka koje im otežavaju kretanje. U tu svrhu mogu poslužiti:

Bakarne trake ili prstenovi;

Krupan šljunak i pesak;

Ovčja vuna ili specijalne granule;

Plastični poklopci i zaštitni obruči od isečenih flaša.

Ručno sakupljanje i biološka kontrola

Iako zahteva vreme, ručno uklanjanje rano ujutru ili uveče i dalje je jedna od najefikasnijih metoda. Takođe, moderna organska poljoprivreda preporučuje upotrebu mikroskopskih nematoda koje se unose u zemljište.

One napadaju mlade jedinke, a pritom ne predstavljaju nikakvu opasnost za ljude, kućne ljubimce ili korisne insekte. Da bi ova metoda dala najbolje rezultate, zemljište treba da bude dovoljno vlažno, a temperatura iznad 5 stepeni Celzijusa.

Prirodni saveznici i biljke saveznici

Da biste dugoročno držali populaciju pod kontrolom, privucite ježeve, žabe i zemljane bube tako što ćete u bašti ostaviti kutak sa kompostom ili malim pojilom za vodu.

Dodatno, zasadite biljke koje ovi neprijatelji ne podnose, kao što su lavanda, žalfija i komorač. Kombinovanjem svih ovih metoda, puževi i štetočine postaće prošlost u vašem vrtu.

Uz malo doslednosti, sačuvaćete svoje biljke i održati zdrav, prirodan ekosistem u kojem će vaše povrće i cveće konačno moći nesmetano da napreduje.

Zapamtite: kada su u pitanju puževi i štetočine, ključ uspeha leži u kombinaciji različitih pristupa. Budite uporni i vaša bašta će vam biti zahvalna.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com