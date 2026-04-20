Puževi vam uništavaju cveće i povrće? Rešite ih se zauvek uz pomoć 1 sastojka koji već imate u kuhinji

Puževi u bašti: Kako da ih se rešite zauvek uz jedan kuhinjski sastojak

Borba sa štetočinama u dvorištu može biti iscrpljujuća, naročito kada vidite svoje omiljene hoste ili tek izniklu zelenu salatu potpuno izbušenu.

Mnogi od nas provedu sate negujući biljke, samo da bi ih puževi u bašti uništili tokom jedne vlažne noći.

Umesto da posežete za skupom i opasnom hemijom koja može naštetiti vašim kućnim ljubimcima ili kvalitetu zemljišta, rešenje potražite u špajzu.

Sve što vam je potrebno je obično kukuruzno brašno, koje deluje gotovo magično, a potpuno je bezbedno za prirodu.

Zašto su puževi u bašti vaša najveća noćna mora

Ovi neželjeni gosti obožavaju vlagu i senovita mesta, pa se najčešće pojavljuju nakon prolećne kiše.

Napadaju najnežnije delove biljaka, ostavljajući za sobom prepoznatljiv srebrni trag i uništen prinos.

Ako primetite rupe na listovima koje izgledaju kao da je neko koristio zumbi, budite sigurni da su puževi u bašti preuzeli kontrolu.

Problem je što se oni razmnožavaju neverovatnom brzinom, pa je ključno reagovati čim primetite prvih nekoliko primeraka.

Kukuruzno brašno kao spas za vaše cveće

Možda zvuči neverovatno, ali kukuruzno brašno je smrtonosna zamka za ove mekušce.

Puževe privlači miris i ukus kukuruza, pa će mu rado prići i početi da ga jedu.

Međutim, njihovi organi ne mogu da obrade ovu namirnicu, što dovodi do njihovog uginuća u vrlo kratkom roku.

Ovo je jedan od onih starih recepata koji su koristile naše bake, a koji i danas daje 100% rezultate.

Kako pravilno postaviti zamku

Uzmite običnu staklenu teglu ili plitku plastičnu posudu i u nju sipajte dve do tri kašike kukuruznog brašna.

Položite teglu horizontalno na zemlju u blizini biljaka koje su najviše ugrožene.

Tegla će zaštititi brašno od vlage i kiše, kako se ne bi pretvorilo u kašu pre nego što obavi posao.

Sledećeg jutra ćete oko tegle verovatno naći uginule puževe, koje jednostavno možete ukloniti.

Ponavljajte ovaj postupak nekoliko večeri zaredom dok ne primetite da su se puževi u bašti drastično proredili.

Drugi prirodni načini za odbranu dvorišta

Pored brašna, odlična barijera su i ljuske od jaja koje treba usitniti i posuti oko stabljika.

Oštre ivice ljuski su nepremostiva prepreka za njihovo nežno telo, pa će radije potražiti drugu destinaciju.

Takođe, soc od kafe je još jedno rešenje koje imate pri ruci svakog jutra nakon doručka.

Kofein deluje kao prirodni repelent, a miris pržene kafe ih direktno odbija od vašeg cveća.

Kombinacija ovih metoda osiguraće da vaše dvorište ostane netaknuto tokom cele sezone.

SAVET:

Ako želite trenutno da zaštitite najskuplje sadnice cveća, oko njih pospite bakarnu žicu ili traku, jer puževi dobijaju blagi strujni udar pri kontaktu sa ovim metalom i odmah beže.

Da li so zaista pomaže?

Često se čuje savet da je kuhinjska so najbrže rešenje, ali sa njom budite veoma oprezni.

Direktno posipanje soli po puževima jeste efikasno, ali so trajno narušava PH vrednost zemljišta.

Prevelika koncentracija soli može bukvalno spržiti koren vaše biljke i učiniti zemlju neplodnom za sledeću godinu.

Zato je uvek bolje birati varijante poput kukuruznog brašna koje ne štete ekosistemu vaše bašte.

Često postavljana pitanja

1. Kada je najbolje postavljati zamke za puževe?

Najbolje je to raditi predveče, jer su puževi noćna bića koja izlaze iz skrovišta čim sunce zađe.

2. Da li kukuruzno brašno šteti psima i mačkama?

Ne, kukuruzno brašno je potpuno bezopasno za ljubimce, za razliku od hemijskih preparata u granulama koji mogu biti fatalni.

3. Koliko često treba menjati brašno u teglama?

Preporučuje se zamena svaka dva do tri dana, ili odmah nakon jake kiše ako je brašno postalo vlažno.

