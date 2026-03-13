Račun za struju može biti manji: Isključite ovaj uređaj iz utičnice preko noći i videćete razliku

Znate li koliko vaš račun za struju košta samo zbog uređaja koji miruju? Televizor u stand-by modu troši celu noć i nije jedini!

Većina ljudi ugasi televizor daljinskim i misli da je to dovoljno. Nije! Televizor u stand-by modu troši struju celu noć, svaku noć, i to se vidi na računu na kraju meseca. Kako smanjiti račun za struju počinje od jedne navike koja traje pet sekundi – da izvučete utikač iz zida pre nego što legnete.

Koliko struje televizor troši u stand-by modu i zašto to nije zanemarljivo

Koji još uređaji u kući rade isto i koliko vas to košta godišnje

Koliko možete da uštedite samo ovom jednom promenom

Stand-by mod nije isključen televizor

Kada pritisnete dugme na daljinskom, televizor ne prestaje da troši struju. On prelazi u stand-by mod i čeka sledeću komandu. Za to čekanje troši između 5 i 15 vati na sat, zavisno od modela i starosti uređaja.

Pet vati zvuči malo, ali pomnožite to s osam sati noću i trideset dana u mesecu. To je više od jednog kilovata mesečno samo od televizora koji „miruje“. Stariji televizori troše i više, do 20 vati u stand-by modu, što na godišnjem nivou pravi razliku od nekoliko stotina dinara samo od jednog uređaja.

Kako smanjiti račun za struju ne zahteva nove uređaje ni skupu opremu. Zahteva da izvučete utikač iz zida, što je besplatno i traje pet sekundi.

Nije samo televizor

Televizor je najočigledniji primer, ali nije jedini krivac. Svaki uređaj koji ima daljinski, indikatorsku lampicu ili digitalni sat troši struju čak i kada ga ne koristite.

Dok vi spavate, ovi uređaji rade:

Mikrotalasna pećnica s digitalnim satom troši struju 24 sata dnevno

Punjač telefona koji ostane u utičnici bez telefona troši i dalje

Set-top box, DVD plejer i gaming konzola vise na struji non-stop

Domaćinstvo koje ima pet takvih uređaja može da uštedi i do 10 posto na mesečnom računu samo time što ih izvuče iz utičnice kada ih ne koristi. To nije teorija, to je računica koja se vidi na prvom sledećem računu.

Kako smanjiti račun za struju bez odricanja

Ne morate da živite u mraku niti da isključujete svaki uređaj svaki put. Postoji lakši način.

Višestruka utičnica s prekidačem je rešenje koje ne košta mnogo, a menja sve. Priključite televizor, decoder i ostale uređaje na jednu takvu utičnicu i pre spavanja pritisnete jedan prekidač. Sve se isključi odjednom, bez izvlačenja svakog utikača posebno.

Druga navika koja pravi razliku je punjenje telefona. Većina ljudi puni telefon preko noći, a telefon se napuni za sat do dva. Ostatak noći punjač troši struju bez razloga. Napunite telefon uveče dok ste budni i izvucite punjač kada je gotovo.

Razlika koja se vidi na računu

Smanjenje računa za struju nije komplikovano i ne zahteva investiciju. Televizor iz utičnice pre spavanja, višestruka utičnica s prekidačem za ostale uređaje i punjač koji ne ostaje u zidu celu noć. Tri navike, nula troškova i račun za struju koji je manji već sledećeg meseca.

Ko jednom počne da pazi na ovo, ne može da veruje koliko je jednostavno i koliko je dugo plaćao struju bez razloga.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com