Radite li ovo pre spavanja? Možda je vreme da počnete

Neki ljudi imaju svoje rituale pred spavanje. Neki od nas u više navrata proveravamo da li su ulazna vrata zaključana, da li je sve u kući isključeno i tek onda odlazimo na spavanje.

Međutim, postoji jedna stvar na koju malo ko od nas obraća pažnju: da li su vrata spavaće sobe otvorena ili zatvorena?

Mnogi od nas su odrasli spavajući uz otvorena vrata, koja su ostavljali naši roditelji kako bi mogli da nas čuju noću. Međutim, ova praksa ima jednu manu. Naime, u slučaju da dođe do iznenadnog požara tokom noći, zatvorena vrata mogu da vam spasu život, koliko god to delovalo čudno. Suština je u tome da će se vatra i dim od požara sporije širiti ukoliko su sva vrata u kući zatvorena. Čak i ako su minute u pitanju, to vam nekada može spasiti život.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.