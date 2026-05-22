Paradajz rađa kao lud kada pored njega posadite ovu biljku: Izdašan je i otporan na sve bolesti

Paradajz rađa kao lud kada pored njega posadite ovu biljku, bez prskanja i muke sa plamenjačom. Probajte ovog vikenda u svojoj bašti.

Paradajz rađa kao lud kada mu za komšiju date običan bosiljak, i to ne jedan struk za ukras, nego po dva između svake sadnice. Zvuči kao priča iz babine sveske, ali ima logiku koju većina nas u panelci sa terasom potpuno previdi.

Najveći problem nije sorta paradajza. Problem je vlažan vazduh oko stabljike u julu, kada se posle pljuska ne stigne osušiti do večeri. Tu krece plamenjača, tu kreće bela muva, i tu većina vas ostane bez polovine roda za nedelju dana.

Zašto baš bosiljak, a ne nešto drugo

Bosiljak ima jako eterično ulje koje belu muvu i lisne vaši jednostavno tera. Miris koji nama prija, njima je kao sirena za uzbunu. Posadite ga na 25 do 30 centimetara od stabljike paradajza, sa južne strane, i pustite ga da naraste do visine prve grane paradajza.

Druga stvar koju malo ko spomene, bosiljak isparava vodu brže od većine biljaka. To znači da oko korena paradajza održava blago suvlju mikroklimu, a upravo to plamenjača mrzi. Manje vlage u prizemnom sloju, manje crnih pega na listovima.

Razmak koji većina nas pogrešno postavi

Tu većina nas greši. Sadnice paradajza idu na 50 centimetara, a ne na 30 kao što se često vidi po dvorištima.

Gust red znači slabu cirkulaciju vazduha, a slaba cirkulacija znači bolest. Bosiljak između, jedan ili dva struka, popunjava prostor, a ne guši paradajz.

Kombinacija koja jos vise pojačava efekat

Neven na krajevima reda dodatno odbija nematode iz zemlje. Te sitne crve koji napadaju koren niko ne vidi dok ne bude kasno.

Ako imate mesta, jedan red paradajza, bosiljak između, neven na početku i kraju. To je trik iz starih bašti koji radi bolje od pola fungicida iz prodavnice.

Greška broj jedan sa zalivanjem

Ne zalivajte odozgo. Nikada. Voda na listovima je pozivnica za plamenjaču, naročito kad veče dođe hladnije. Zalivajte isključivo oko korena, ujutru, i to obilno svaki drugi dan umesto malo svaki dan. Koren mora ici duboko, a ide samo ako ga teramo dole.

Malčujte oko stabljike. Pokošena trava, slama, čak i karton. Sloj od pet centimetara zadržava vlagu u zemlji i sprečava da kapljice prilikom kiše prskaju zemlju po donjim listovima. Baš te kapljice nose spore bolesti sa zemlje na biljku.

Kada posaditi bosiljak uz paradajz

Idealno krajem maja, kada noći pređu 12 stepeni. Bosiljak ne podnosi hladnoću, a ako ga posadite prerano stoji u mestu i ne pravi nikakvu zaštitu.

Sada je tačno pravi trenutak, vikend pred kraj maja, kupite tri saksije bosiljka iz pijace i razdelite ih među paradajz.

Jedan savet uz koji paradajz dodatno rađa kao lud- otkinite cvetove bosiljka cim se pojave. Tako biljka ostaje gusta, lisnata i miris je dvaput jači. A jak miris je upravo ono sto štiti paradajz.

Sta da uradite ako imate samo terasu

Saksija od 40 litara, jedna sadnica paradajza, dva struka bosiljka oko nje. Sasvim dovoljno.

Mala terasa u panelci nije prepreka, samo morate paziti da saksija ne stoji na betonu koji se po podne ugreje na 50 stepeni. Daska ispod, ili stiropor, i koren će vam biti zahvalan.

