Donosi novac i radost u dom: Ako vam ovo cveće naglo buja, spremite se za radosne vesti

Saznajte koje cveće donosi radosne vesti i novac u dom. Ako ove biljke naglo bujaju, spremite se za velike promene i napredak u porodici.

Veruje se da radosne vesti i finansijski dobitak dolaze onog trenutka kada sobne biljke, a posebno pahira i krasula, počnu naglo da listaju.

Stari narodi su verovali da priroda uvek prva oseti promenu energije u prostoru, pre nego što mi to primetimo.

Kada cvet neočekivano pusti nove izdanke, to je jasan signal da se blokade u domu brišu.

Zašto krasula donosi radosne vesti

Krasula, poznatija kao drvo novca, reaguje na pažnju i mir u porodici svojim debelim, mesnatim listovima.

Ako primetite da vaša krasula odjednom dobija tamnozelenu boju i nove grančice, budite spremni na iznenadni priliv novca.

Ova biljka je živi magnet za prosperitet, naročito ako je postavite u desni ugao sobe gledano od ulaznih vrata.

Pahira kao simbol sreće i napretka

Pahira, ili drvo sreće, prepoznatljiva je po svom ispletenom stablu koje simbolizuje čuvanje bogatstva unutar porodice.

Njen nagli rast često prethodi velikim životnim prekretnicama, kao što su povišica na poslu ili rešavanje stambenog pitanja.

Stručnjaci za uređenje prostora kažu da bujna pahira direktno utiče na raspoloženje ukućana i unosi preko potreban mir.

SAVET: Jednom mesečno dodajte kašičicu šećera u litar vode kojom zalivate ove biljke, jer glukoza daje neverovatnu snagu korenju da se brže razvija.

Kako negovati drvo novca da brže raste?

Ove biljke ne vole previše vode, pa je najbolje da ih zalivate tek kada je zemlja potpuno suva na dodir.

Najbolje uspevaju na mestu gde ima dosta prirodne svetlosti, ali nikako na direktnom i jakom suncu koje prži listove.

Redovno brišite prašinu sa listova mekom krpom, jer čisti listovi bolje upijaju energiju i sunčevu svetlost.

Koje cveće privlači sreću i pare u kuću?

Pored krasule i pahire, izuzetno su moćni zamija i fikus, koji važe za čuvare porodičnog mira.

Spatifilum je idealan za one koji traže harmoniju u ljubavi, dok zlatna puzavica čisti vazduh i toksičnu energiju.

Važno je da svaka biljka u vašem domu bude zdrava, jer samo takvo cveće može doneti napredak.

Gde treba držati drvo novca po Feng Šuiju?

Idealna pozicija je jugoistočni deo stana, jer se taj sektor vezuje za bogatstvo i obilje.

Izbegavajte da ove biljke držite u kupatilu ili na mestima gde je stalna promaja, jer to može zaustaviti rast.

Najbolje rezultate daje ako biljku držite u keramičkoj saksiji prirodnih tonova, poput braon ili tamnozelene.

