Rashlađivanje stana bez klime i ventilatora, stari trik sa peškirom koji pamtimo od davnina oteraće vrućinu u trenu

Rashlađivanje stana bez klime moguće je za manje od 100 dinara. Otvorite prozor u 5 ujutru i probajte trik sa peškirom još večeras.

Rashlađivanje stana bez klime ne znači patnju do septembra, znači da znate u koliko sati otvarate koji prozor.

U zgradi na šestom spratu, kad termometar pokaže 35, razlika između pakla i podnošljivog je tačno jedan vlažan frotirski peškir i zatvorena roletna do 19 časova.

Greška broj jedan, prozor otvoren ceo dan

Većina nas misli da provetravanje pomaže po vrućini. Ne pomaže. Kad je napolju 34, a u stanu 28, vi otvaranjem prozora u podne uvlačite vreo vazduh i grejete sopstveni parket. Pravilo je obrnuto, prozori se širom otvaraju od pet do osam ujutru i posle deset uveče, kada temperatura napolju padne ispod one u stanu.

Sve ostalo vreme, prozor je zatvoren, roletna spuštena do dve trećine, zavesa navučena. Stan se ponaša kao termos, ono što jednom uđe, ostaje do mraka.

Trik sa vlažnim peškirom koji košta manje od 100 dinara

Stari savet iz babine sveske, a radi bolje od pola jeftinih ventilatora. Pokvasite veliki frotirski peškir, dobro ga iscedite da ne kaplje, i okačite ga preko otškrinutog prozora ili na štrik razapet u dovratku. Vazduh koji prolazi kroz vlažnu tkaninu gubi par stepeni dok ulazi u sobu. Princip je isti kao kod znojenja, voda koja isparava krade toplotu iz okoline.

Radi najbolje uveče, kad povučete promaju kroz dva nasuprotna prozora. Probajte još večeras, razlika se oseti za petnaestak minuta.

Kako rashladiti stan bez ventilatora pomoću posude sa ledom

Veća činija, šaka kockica leda, malo krupne soli. So spušta tačku topljenja, led se topi sporije i hladniji je. Postavite činiju u prolaz vazduha, recimo ispred otškrinutog prozora ujutru.

Sitnica, ali u maloj sobi od deset kvadrata oborite za stepen i po. Kad nestane leda, voda je još uvek hladnija od sobne, pa služi kao mali rezervoar svežine do podne.

Da li tamne zavese stvarno hlade prostoriju

Da, ali samo spolja svetle, iznutra tamne. Bele ili srebrne zavese odbijaju sunčevo zračenje pre nego što stigne do stakla, a tamna postava unutra upija ono malo što prođe i ne reflektuje ga nazad u sobu. Spuštena roletna plus svetla zavesa smanjuje dotok toplote i do 30 odsto.

Šta isključujete, a ne biste smeli da zaboravite

Sijalice, punjači, plazma televizor u stendbaju, ruter, sve to greje. Najveći krivac je rerna i šporet. Kad je 33 stepena, supa se ne kuva u tri popodne, kuva se u sedam ujutru ili posle deset uveče. Mikrotalasna i indukcija su vaši saveznici, klasična ringla i rerna su tihi radijatori. Tuš pre spavanja, ali mlak, ne ledeni, jer ledeni izaziva refleksno zagrevanje tela.

Promaja u zoru, najjače oružje koje imate

Ovo je trik za rashlađivanje stana bez klime i ventilatora koji svaka komšinica iz prizemlja zna, a sprat iznad zaboravlja. Otvorite dva nasuprotna prozora između pet i sedam ujutru, kuhinjski i onaj u spavaćoj, i napravite tunel. Vazduh koji uleti u tih sat i po može da obori temperaturu stana za četiri do pet stepeni. Posle, sve zatvoriti, zamračiti, i tako sačekati veče. Kombinujte ovo sa peškirom i posudom leda, klima vam stvarno ne treba do polovine jula.

Koji trik kod vas radi najbolje u zgradi, a koji je čista priča za bake i deke? Napišite u komentaru.

