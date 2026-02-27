Raskošno cveta i dugo traje, 6 stvari su ključne za negu božura

Oduševiće vas velikim, mirisnim cvetovima, a raskošno cveta sledećih petnaestak godina. Veruje se da božur ženama donosi sreću.

Božur je prelepa biljka a lako se i održava. Raskošno cveta i traje godinama, ali ovih šest stvari su ključne za negu.

Božur je biljka koja spada među najzahvalnije za održavanje, a njegovi raskošni cvetovi najlepši su ukras vrtova i domova. Uzgajate li ga u vrtu ili u saksiji, iduće godine božur će vas oduševiti velikim, mirisnim cvetovima, a cvetaće i sledećih petnaestak godina. Veruje se da božur ženama donosi sreću, a celoj porodici blagostanje.

Kada se sadi?

Najbolje je božur saditi u jesen, ako želite da vam dugo traju i lepo cvetaju. Koren božura izgleda čvrsto, ali je veoma osetljiv i ne prašta oštećenja. Dobro pogledajte koren kupljene biljke i potražite „okca“, male izbočine nalik rogovima odakle će nicati mladice. Izuzetno je važno da ovaj deo korena bude samo pet centimetara ispod površine zemlje, inače neće cvetati. Rupa za božur mora biti dvaput šira od korena. Obzirom da raskošno cveta, božur koji raste voli i potporu kako se ne bi „presamitio“ pod težinom cvetova.

Gde posaditi božure

Baštovani znaju da prvo mesto na kojem sadite biljku često nije ono koje će joj najviše odgovarati, ali božuri su prilično osetljivi i ne vole selidbe. Kada ih razdelite i rasadite, možda ćete morati da sačekate sezonu ili dve pre nego što procvetaju, zbog čega je zapravo najvažnije da ih odmah posadite na pravom mestu.

Kako se zaliva?

Tri stvari su ključne za napredak božura. Sunčeva svetlost, zemlja koja dobro propušta vlagu i protok vazduha oko biljke. Potrebno je da božur šest do osam sati dnevno dobija svetlost, zemlja mora biti bogata organskim materijama i neutralna ili blago kisela, a ostavite najmanje metar između grmova ako ih sadite u bašti. Božur zalivajte obilno jednom nedeljno, ne češće.

Pazite se vetra!

Zaštitite biljku od jakog vetra, pošto je na vrhu gusta i može da se preturi ili prelomi ako je na udaru vetra. Ne sadite božur blizu drveta ili drugog žbunja, pošto će se sa većim biljkama „takmičiti“ za nutrijente iz zemlje i izgubiti tu bitku.

Orezivanje božura

Orezujte božur čim primetite cvetove ili lišće koji su sparušeni, kako ne bi izvlačili energiju i nutrijente uzalud. Orezujte ga oštrim makazama, naročito pre zimske sezone.

Ako vam božur dobija dovoljno vode i Sunčeve svetlosti, ali ne cveta, nemojte odmah da se zabrinete. Presađene ili sveže zasađene biljke nekada procvetaju tek posle par godina, ali ako je u pitanju biljka koju imate godinama i više ne cveta, možda imate problem. Potamnele stabljike ili pupoljci znak su infekcije gljivicama, odsecite ih i pazite da biljku ne zalivate prečesto. Biljka koju ste preduboko zasadili takođe neće davati cvet, pa ako ste zasadili božur pre par godina i još uvek ne cveta, morate ga presaditi pliće.

Ako božur napadaju mravi, ne brinite jer je moguće da će oni zapravo štititi biljku od drugih malih napasti. Mravi ne mogu da naškode vašem božuru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com