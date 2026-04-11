Raskošno cveta i tera komarce: posadite ovu biljku u aprilu, cela terasa i bašta mirisaće predivno

Proleće je pravo je vreme da zasadite ovu biljku. Nećete videti ni jednog komarca u blizini, raskošno cveta i tera komarce, cela bašta mirisaće predivno tokom cele godine.

Ako ste u potrazi za cvetom koji će vašem vrtu ili balkonu doneti eleganciju, nežne boje i lakoću održavanja postoji biljka koja će vas očarati i izgledom i jednostavnošću.

U pitanju je lavanda.

Lavanda je prelepa višegodišnja biljka poznata po svojim sitnim, ljubičastim cvetovima i nežnom, opuštajućem mirisu. Osim što izgleda raskošno, lavanda je i pravi dar prirode, jer odbija komarce i pčele, a koristi se i u kulinarstvu, kozmetici i aromaterapiji.

Njeni cvetovi su skupljeni u gustim klasovima, a sama biljka formira gusti žbun sa srebrnozelenim, uskim listovima. Kada se zasadi u aprilu, lavanda će do leta procvetati i uneti pravo mediteransko raspoloženje u vaš prostor.

Zbog predivnog izgleda i aromatičnog mirisa, lavanda je mnogima najomiljeniji izbor za sadnju u bašti, naročito jer je, uz sve svoje prednosti, i izuzetno otporna.

Ali, iako se prilično lako uzgaja i ne zahteva puno brige, čak i ona ima neke preduslove koje treba zadovoljiti kako biste dugotrajno uživali u njenom raskošnom rastu.

Gde je najbolje posaditi lavandu?

Lavanda će najbolje rasti izložena direktnom suncu i na otvorenoj poziciji u vrtu. Uz to, najbolje će joj odgovarati zemlja koja je vrlo propusna i ne zadržava mnoštvo vlage.

‘Svakako izbegnite sadnju na lokaciji koja je čak i deo dana u hladu jer će se vaša lavanda tamo mučiti da opstane’, napominje iskusni vrtlar Džek Saklif.

Orezivanje

Orezivanje je ključni postupak u brizi za lavandu jer bez njega biljka postaje drvenasta, suva i neatraktivna.

Redovnim uklanjanjem ocvalih delova, osiguraćete bogatiji rast novih izdanaka, a ovaj postupak svakako izvršite u kasnu zimu ili rano proleće kako biste je pripremili da raskošno cveta i tera komarce celo leto.

‘Kod orezivanja, ostavite samo 15 centimetara biljke iznad tla te uklonite sve ocvale delove’, tvrdi Saklif.

Koliko često zalivati lavandu?

Za razliku od većine baštenskog bilja, lavandi ne odgovara učestalo zalivanje, a prekomerne količine vode mogu naštetiti njenom rastu.

Zbog toga, lavandu zalivajte tek kada primetite da se zemlja potpuno osušila.

Presađivanje i prihrana

Za najuspešniji rast lavande, presadite je svake dve do tri godine. Tokom ovog procesa, lavande neretko uvenu, ali to je sasvim normalna reakcija nakon koje opet raskošno cveta.

Za kraj, tokom vegetacije u letnjim mesecima, zemlju jednom mesečno obogatite đubrivom, koje nije potrebno dodavati u hladnijem delu godine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com