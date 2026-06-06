Što više raste, više novca i sreće privlači: Sipajte 2 sastojka u saksiju i krasula će rasti ludom brzinom

Krasula će rasti ludom brzinom čim dodate ova 2 sastojka iz kuhinje. Proverite trik koji menja sve već od sledećeg zalivanja.

Dodajte dve kašike praha od ljuski jajeta u saksiju i krasula će rasti ludom brzinom, dok se u susednoj sobi ona vaša jedva drži. Isti prozor, ista voda, potpuno drugačiji rezultat. Razlika nije u sreći ni u zelenom palcu komšinice, već u jednoj kašiki nečega što vi svako jutro bacate u đubre.

Drvo novca stoji na prozoru u skoro svakom panelcu, zaliva se redovno, briše prašina sa listova. A onda kod komšinice vidite biljku visoku do plafona, gustu kao žbun, sa listovima debelim kao mali tanjirići.

Pitate je u čemu je fora, ona slegne ramenima i kaže: ljuske jajeta.

Zašto je krasula u stanu obično tako „mršava“

Krasula nije zahtevna biljka, ali u našim stanovima retko dobija ono što joj zaista treba. Zemlja iz cvećare se vremenom isprazni, a obično đubrivo iz prodavnice daje samo azot, koji tera lišće, ali ne hrani koren. Zato vaša biljka deluje živo, a u stvari samo preživljava.

Greška broj jedan. Zalivanje. Većina nas leti zaliva krasulu jednom nedeljno jer joj je toplo, a ona u stvari mrzi mokru zemlju i počinje da gubi listove pri dnu. Jednom u deset do četrnaest dana je sasvim dovoljno, čak i kada napolju ima trideset stepeni.

Šta krasula stvarno traži od vas

Ova biljka voli kalcijum i fosfor, to je hrana koja jača koren, gura nove izdanke i konačno je natera da procveta. Kalcijuma ima u izobilju u ljusci jajeta, a kalijum uz koji će krasula rasti ludom brzinom krije se u kori od banane. Dva sastojka koja u srpskoj kuhinji završe u kanti svakog jutra.

Recept koji koristi pola Banata

Postupak je jednostavan i traje pet minuta. Ljuske od dva do tri jajeta dobro operite, ostavite da se osuše preko noći i sameljite ih u mlinu za kafu dok ne dobijete fin prah, sličan brašnu. Krupna parčad ne rade ništa jer se ne razgrađuju u zemlji.

Jednu ravnu kašiku praha pomešajte sa kašikom suve zemlje

Dodajte prstohvat šećera, koji hrani korisne mikroorganizme u zemlji

Razbacajte smesu po površini saksije, oko stabla

Zalijte mlakom vodom, ne mnogo, taman da se prah upije

Ponovite postupak na svakih šest nedelja, ne češće. Krasula ne voli prejedanje, isto kao što ne voli ni preterano zalivanje. Za biljke starije od dve godine, dodajte i kašiku samlevene osušene kore od banane, to je dodatni gas za nove listove.

Kako da znate da trik radi

Prvi znak da ste pogodili stvar vidite za tri do četiri nedelje. Na vrhovima grana pojavljuju se sitni svetlozeleni listići, dvaput svetliji od ostalih. To je novi prirast, a ne stari list koji se otvara. Stablo počinje da se širi i u dnu, a ne samo da rasta uvis kao štap.

Kada se sve poklopi, krasula u proleće zna i da procveta. Mali beli ili rozikasti cvetovi u grozdovima su retkost u stanu i znak da je biljka u vrhunskoj formi. Po narodnom verovanju, drvo novca koje cveta donosi obilje u kuću, i to baš onoj domaćici koja ga je strpljivo hranila.

Probajte ovaj trik i javite u komentarima koliko novih listova ste izbrojali za mesec dana.

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