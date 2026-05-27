Iskusni baštovani imaju caku za rekordan rod paradajza: Uradite ovo i braćete ga u džakovima

Nemojte kasno da saznate za ovu caku. Za rekordan rod paradajza potreban je samo jedan korak – evo šta tačno morate da uradite.

Komšija sa trećeg sprata svake godine donese pune kese paradajza, sve krupni i jedri plodovi, a vi gledate svoje tri tužne stabljike i pitate se gde grešite. Tajna nije u semenu, ni u đubrivu iz cvećare. Rekordan rod paradajza krije se u jednom potezu makazama koji većina nas nikada ne uradi na vreme.

Gajenje paradajza deluje kao najjednostavniji posao na svetu dok ne dođe avgust i ne shvatite da stabljika ima dva metra, a plodova jedva za jednu šopsku. Greška broj jedan. Biljka svu snagu šalje u visinu, umesto u plodove koji bi trebalo da pucaju od soka.

Zašto baš odsecanje vrha donosi rekordan rod paradajza

Najveći problem nije sunce, ni navodnjavanje, problem je smer kretanja energije. Kad paradajzu skinete vrh na pravom mestu, biljka prestaje da troši snagu na nove listove i počinje da hrani cvetove koji već postoje. To znači više plodova, čvršću stabljiku i kontrolisan rast koji ne ume da se otme i pretvori vašu baštu u džunglu.

Posebno se to vidi u plasteniku, gde paradajz ume da naraste do krova i posle berete sa merdevina.

Orezan paradajz ostaje na visini do koje rukom dohvatite, a plodovi su krupniji jer dele istu snagu na manje grana. Vetar mu manje smeta, a kočić ne mora da bude visok kao kod susedne kuće.

Kada se reže paradajz da bi se dobio veliki prinos

Tajming je sve. Vrh se skida na samom početku sezone rasta i cvetanja, dakle upravo sada, krajem maja i početkom juna, dok je biljka još mlada i puna snage.

Ako čekate jul, kada već vidite prve crvene plodove, samo ćete povrediti stabljiku i otvoriti vrata bolestima.

Pravilo je jednostavno, što ranije, to bolje, pod uslovom da je biljka već formirala bar pet do šest pravih listova.

Koja je tačna tehnika za bogatu berbu

Bez improvizacije sa kuhinjskim makazama koje su sinoć sekle piletinu. Uzmite oštre baštenske makaze i pre rezanja ih obrišite alkoholom ili petoprocentnim rastvorom hidrogena, taj korak preskače skoro svako i posle se čudi zašto biljka vene.

Rez mora biti čist, tačno iznad čvora lista, na mestu gde stabljika prerasta kočić ili oslonac koji ste postavili.

Posle reza, ne zalivajte biljku tog dana po listu, neka se rana zatvori na suvom. Sledećih nedelju dana pratite zalivanje ujutru, nikako uveče, jer vlaga preko noći u maju i junu znači plamenjaču na vratima.

Toliko jednostavno, a razlika u prinosu se meri u kilogramima, ne u plodovima.

Šta još tera paradajz da daje krupnije plodove

Pored vrha, otkidajte i zaperke, te male grančice koje izbijaju iz pazuha listova. Ako ih pustite, dobijate šumu bez ploda. Pažljivo ih lomite prstima dok su mlade, ne čekajte da očvrsnu.

Mulčiranje slamom oko korena zadržava vlagu i čuva korenje od vrelog asfalta panel zgrade ili betonskog dvorišta gde se temperatura penje preko četrdeset stepeni.

I još jedna sitnica koju retko ko spomene. Paradajz voli društvo bosiljka pored sebe, dok krastavac u istoj leji guši njegov rast.

Posadite bosiljak između stabljika i dobićete rekordan rod paradajza uz prirodno odbijanje vašiju. Bez prskanja, bez hemije, bez krivice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com