Rende ima jednu skrivenu funkciju: Mnogi za nju nisu ni čuli, a veoma je korisna

Mnogi verovatno nisu ni čuli za mogućnost da rende seće sir ili povrće. Ili možda nisu obraćali pažnju na sve mogućnosti koje rende ima.

Rende ima još jednu skrivenu funkciju za koju mnogi verovatno nisu ni čuli. Naime, mnogi su bili iznenađeni ovom cakom i priznali su da nikada nisu primetili ovaj detalj.

Kako prenosi „Daily Mail“, jedna majka je u privatnoj grupi na Fejsbuku podelila fotografije na kojima se vidi kako se rende može koristi i za sečenje. U kratkoj objavi je priznala da se osećala pomalo glupo jer nije znala za ovu caku.

,,Mlađa ćerka me je pitala da li znam da se kraj rende koristi za sečenje. Navodno zbog ove funkcije je kraj rende obično oštar“, napisala je u svojoj objavi. Ova objava je brzo prikupila hiljade lajkova i komentara.

Izgleda da skromno i jednostavno ručne rende imaju višestruku namenu i da se zadnji deo može koristiti i kao nož za sečenje sira i povrća.

„Imam 59 godina, kuvam ceo život i nisam ovo znao“. „Zbog ovoga sam otišla u kuhinju da potražim rende, da izgleda da sam i ja pomalo glupa“, samo su neki od komentara iznenađenih gurmana.

Jeste li vi znali za sve mogućnosti koje rende ima?

