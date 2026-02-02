Rerna može i ovako da se koristi, retki znaju caku koju koriste profesionalci

Niste znali da rerna može i ovako da se koristi? Caka koju koriste profesionalci kada prave najbolja jela veoma je jednostavna.

A vrlo je jednostavno, svaka rerna može i ovako da se koristi. Malo ko zna za ovu caku, ali kada je isprobate shvatićete da hrana ima ukus kao da je pripremljena u restoranu.

Kada pečemo u rerni, uglavnom hranu namirnice stavljamo na rešetku i ostavljamo ih da se peku. Profesionalni kuvari savetuju jednu caku koja, prema njima može i ovako, garantuje vrhunski ukus kao iz profesionalnih restorana.

A sve što za to treba da uradite jeste da izvadite rešetku i da hranu pripremate na samom dnu rerne.

Profesionalni kuvari kažu da se tako najbolje sprema pica, hleb ili celo pile ili ćurka. Spremanje na takav način zbog tople donje površine rerne koja je u kontaktu sa hranom daje sjajan ukus.

Uklonite rešetke i postavite papir za pečenje, a onda rernu zagrejete na 250 stepeni. Međutim, obavezno proverite da li je dno rerne dovoljno jako da izdrži težinu hrane koju pripremate, savetuju profesionalci.

Pojedine rerne imaju otvore na dnu koji mogu da izazovu problem ako se blokira ili zatvori. Ovaj dizajn je čest kod gasnih pećnica, pa ukoliko niste sigurni, pre nego što se bacite na kuvanje, bolje je da sve proverite sa proizvođačem, prenosi Espreso.

