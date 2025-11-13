Rernu treba zagrejati pre pečenja? Mnogi prave 1 grešku, a ne znaju da je to veoma loše za zdravlje

Rernu treba zagrejati pre ili posle pečenja? Mnogi prave 1 grešku, a ne znaju da je to veoma loše za zdravlje.

Odgovor nije u rerni već u tome šta pečete, u čemu pečete i kako želite da ispečete.

Pokušavate da ispečete kolačiće ili tortu ili možda isprobati novi recept? Čitate postupak pripreme, a prvo uputstvo glasi: ‘Prethodno zagrejte rernu ‘ i onda shvatite da će vam trebati malo više vremena da konačno uživate u svom specijalitetu. Ili ste možda u žurbi ili imate staru rernu bez digitalnog termometra, pa nikad ne znate kada će rerna postići željenu temperaturu. U svakom slučaju, mogli biste da se zapitate: ‘Moram li stvarno prethodno da zagrevam svoju rernu?’, prenosi Real Simple.

Odgovor zavisi od toga šta pokušavate da ispečete.

„Prethodno zagrevanje je postavljanje vašeg uređaja na željenu temperaturu i čekanje da uređaj dostigne željenu temperaturu“, kaže Laura Klajn, kuvar i tester potrošača u Hamilton Beach Brands.

Ako ste mislili da samo treba da zagrejete rernu – to nije sasvim tačno.

Svaki uređaj koji koristite za pripremu hrane takođe će morati da se prethodno zagreje kako bi se osiguralo da dostigne odgovarajuću temperaturu.

„Prethodno zagrevanje friteze, tostera ili standardne kuhinjske rerne se vrši iz istih razloga“, objašnjava Klajn i dodaje,“prethodno zagrevanje je neophodno za mnoge namirnice. Neke namirnice moraju da budu hrskave, dok druga hrana poput kolača ili hleba zahteva toplotu da bi stupila u interakciju sa sredstva za dizanje, receptu za povećanje zapremine“.

Bezbednost hrane je još jedan važan razlog zašto neki recepti i jela zahtevaju prethodno zagrevanje.

Na kraju krajeva, ne želite da trujete sebe, ili još gore, svoju porodicu ili goste, hranom.

„Za meso ili živinu, važno je razmišljati o bezbednosti hrane“, objašnjava Klajn.

Hrana mora da ispunjava bezbednu unutrašnju temperaturu kako bi se sprečilo stvaranje bakterija. Niko ne želi da iskusi rezultate nepravilnog kuvanja hrane. Ako prethodno zagrejete rernu, znate da će hrana brzo dobiti temperaturu, pa će manje vremena provoditi u „opasnoj zoni“, odnosno u temperaturnom opsegu u kojem bakterije brzo rastu. Dakle, ako recept zahteva prethodno zagrevanje, ključno je da odvojite vreme da to uradite. Ovo nije korak koji želite da preskočite. Međutim, ne morate da zagrevate rernu svaki put kada je koristite. Na primer, ako ne pečete, već samo podgrevate obrok.

„Nema potrebe da prethodno zagrevate svoju rernu ako podgrevate određenu hranu, poput pice ili ostatke ručka, ali hrana će se zagrejati brže kada je prethodno zagrejana“, kaže Klajn.

Dakle, kako znate da je vaša hrana pravilno zagrejana?

Prema USDA, ostatke treba zagrejati na 75 ° C. Klein preporučuje korišćenje termometra za hranu za merenje temperature kako bi se uverio da je ukusan. Iako novije i pametne pećnice pokazuju kada je dostignuta željena temperatura, to možda nije uvek 100 posto tačno. Zapamtite, što je temperatura viša, duže je potrebno za prethodno zagrevanje. Najbolje je da sačekate oko 20 minuta ako želite da budete sigurni, posebno kada pripremate jela od mesa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com