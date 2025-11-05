Rešite dilemu zauvek: Električar tvrdi – uključite bojler ovako i račun za struju će vam biti 2 puta manji!

Električar objašnjava kada se bojler pali po potrebi, a kada ga držati uključenim. Ključ štednje – termostat nikada ne sme ići preko 60°!

Električar rešava večitu dilemu! Otkrijte jedini pravi trik za drastično smanjenje računa i kako pravilno podešavanje termostata štedi novac i produžava vek bojlera.

Da li bojler treba gasiti ili ga stalno držati uključenog? Internet forumi, društvene mreže i rasprave uživo – u bilo kom obliku, ovo pitanje je uvek aktuelno i nikako da dođemo do konačnog odgovora.

Šta je racionalnije: Stručnjak daje konačan odgovor

Neko će vam reći da je mnogo racionalnije ostaviti bojler uključenim po ceo dan i noć, jer onda ne mora da greje svu vodu, već samo dogreva, drugi zagovaraju teoriju da je najbolje paliti ga po potrebi.

A evo šta na tu dilemu kaže serviser ovih kućnih aparata.

Generalno pravilo: Apsolutno nije istina da je za novčanik bolje držati bojler stalno upaljenim.

Samac ili bračni par: Njima je racionalnije da bojler uključuju po potrebi.

Porodica s većim brojem članova: Njima je verovatno najzgodnije da bojler stalno bude uključen jer će u svakom trenutku nekom trebati voda.

Takođe i namena bojlera igra veliku ulogu. Ako je bojler namenjen samo za tuširanje, onda je smislenije da ga povremeno palite. Ako je u pitanju veliki protočni bojler koji koristite i u kuhinjske namene, onda ćete ga najverovatnije gasiti vrlo retko.

Zaključak: Štedljivije je ipak paliti ga po potrebi, i naravno, ako već pazite na štednju, gledaćete da ga uključite u jeftinijoj tarifi.

Zlatna caka koja smanjuje račun i produžava vek bojlera

Što se tiče produžavanja veka bojlera, kako objašnjava ovaj serviser, njemu je svejedno da li stalno radi ili ne ukoliko su svi delovi uredu, jer “nije to čovek da mu treba odmor”.

Trik koji zaista pali jeste da termostat podesite na 55-60 stepeni. Neka najviša vrednost na koju ga nameštate bude eventualno 60.

Ispod 55°C se ne stvara kamenac.

S druge strane, ako je termostat stalno podešen na 90°C, stvaraće se mnogo više kamenca, naročito u ovdašnjim uslovima, budući da nam je voda tvrda.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com