Rešite se dosadnog korova između pločica u bašti uz ovaj trik! Treba vam samo 1 sastojak iz kuće

Ne treba vam nikakvo namensko sredstvo, sve što je potrebno imate već u kući – jeftino je i jednostavno.

Alkoholno sirće i so

Alkoholno sirće je jeftin i prirodan sastojak u borbi protiv korova. Nekoliko dana zaredom prskajte korov alkoholnim sirćetom. Brzo će početi da se suši. Povremeno ponavljajte postupak kada primetite da ponovo provire.

Kukuruzno brašno ili soda bikarbona

Kukuruzno brašno kao sastojak takođe pomaže u smanjenju invazije korova oko pločica. Rasprostrite ga između pločica, na mestima gde se može pojaviti korov. Ako odlučite da koristite sodu bikarbonu, prvo sipajte vodu na pločice, a zatim pospite sodom bikarbonom. Ovaj trik pomaže i kao dobra prevencija da se korov uopšte ne pojavi između pločica.

Jabukovo sirće i gorka so

Vrlo je jednostavno. Dodajte jabukovo sirće i kašiku Epsom gorke soli u bocu sa raspršivačem kao sastojak. Dobro je protresite i poprskajte biljke koje želite da se rešite. Ovaj trik pomaže kod korova koji raste između pločica u dvorištu, ali i onih koji rastu u vašoj bašti. Kako se radi o prirodnom preparatu, postupak se mora ponoviti nekoliko puta.

Pomažu i stare novine

Novine pomažu u borbi protiv korova u povrtnjaku. Rasprostrite ih oko biljaka i sprečićete rast korova. Nakon što oko biljke postavite listove novina, ojačajte ih bacanjem komposta, slame, kore drveta, kamenčića i dr.

