Retko ko zna da veš mašina ima skriveno dugme za ribanje fioke, evo gde se tačno nalazi

Posle dužeg korišćenja, veš mašina ne gubi samo sjaj – već i miris. Najveći krivac? Fioka za deterdžent, u kojoj se talože ostaci praška, omekšivača i vlage. Upravo tu se stvara buđ koja se oseća čak i na sveže opranom vešu.

Jedna Britanka je na TikToku podelila trik koji je promenio rutinu hiljadama domaćica: otkrila je kako da izvučete fioku pomoću skrivenog dugmeta i očistite je za manje od 5 minuta. Rezultat? Veš miriše bolje, mašina izgleda kao nova, a komentari ne prestaju da stižu.

Njeno otkriće izazvalo je pravu revoluciju na društvenim mrežama, piše britanski Mirror – jer većina ljudi nije ni znala da fioka može da se potpuno izvadi.

Jednostavno i lako

Kako je u jednom postu na Fejsbuku objavila ta žena, godinama se mučila da očisti fioku za prašak sve dok sasvim slučajno nije otkrila da se on može lako i jednostavno izvaditi i mašine i posebno oprati.

– Uvek me je nerviralo kad vidim kako mi u pregradi za prašak i omekšivač ostanu ostaci. Vremenom se nakupe i stvrdnu pa ih je zaista teško očistiti. Pokušavala sam na sve moguće načine i najčešće sam fioku ribala uz pomoć stare četkice za zube ali nikad nisam uspela da je u potpunosti očistim. A, onda sam sasvim slučajno otkrila da postoji malo, skriveno dugme unutar same fioke koje, kad pritisnete, ona izlazi napolje. Bila sam oduševljena jer sam napokon ovu pregradu za deterdžent moga detaljno da oribam – napisala je ona i pokazala kako se fioka vadi.

Inače, sve veš mašine imaju to skriveno dugme upravo kako bi se fioka izvadila i oprala.

Malo je reći da su njeni pratioci bili oduševljeni i usledili su brojni komentari.

