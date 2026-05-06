Ruskinje se kunu u ovaj trik: Stavljaju lovorov list u šećer, a kad saznate zašto i vi ćete uraditi isto

Ovo niko ne radi, a rešava ogroman problem! Ubacite lovorov list u šećer i vidite šta se desi posle 5 minuta - rezultat će vas šokirati.

Otvorite teglu sa šećerom, a iz nje krene kolona mrava pravo po radnoj ploči. Ako vam se to desilo makar jednom, znate koliko je taj prizor frustrirajuć i koliko hrane završi u kanti. Upravo zbog toga Ruskinje već generacijama stavljaju lovorov list u šećer, brašno i pirinač.

Trik je toliko jednostavan da deluje besmisleno, ali kada vidite rezultat, pitaćete se zašto vam baka to nije ranije rekla.

Zašto baš lovorov list u šećer, a ne nešto drugo

Šećer je magnet za mrave, dok brašno i žitarice privlače moljce i sitne bubice. Lovor u sebi krije etarska ulja, a najviše posla obavlja jedinjenje pod imenom eukaliptol.

Njegov miris je nama prijatan i topao, dok ga insekti doživljavaju kao zid koji ne smeju da pređu.

List jednostavno prekrije slatkasti trag šećera i napravi nevidljivu barijeru oko vaših namirnica.

Bezbedno rešenje koje sme da dodirne hranu

Komercijalni sprejovi protiv insekata u kuhinji su priča za sebe. Niko ne želi da mu se hemija meša sa brašnom za kolače ili pirinčem za ručak.

Lovor je potpuno jestiv i siguran, pa ga mirno možete ubaciti direktno u posudu sa namirnicom.

Domaćinstva sa decom i kućnim ljubimcima imaju posebnu korist, jer nema rizika od slučajnog gutanja otrovnih sredstava.

Lovor u kuhinji čuva i miris i teksturu

Osim što tera nezvane goste, lovor u kuhinji ima još dve skrivene uloge.

Suvi listovi upijaju vlagu, pa šećer ostaje rastresit i ne pretvara se u tvrdu grudvu kada vreme zahukti.

Miris lovora takođe upija ustajale note iz zatvorenih ormarića, pa otvaranje vrata više ne podseća na podrum kod bake.

Da li lovor menja ukus šećera

Pitanje koje svi postavljaju prvo.

Ako koristite jedan ili dva lista na teglu, aroma je toliko blaga da je u kolačima nećete prepoznati. Štaviše, neki kuvari namerno drže lovorov list u ostavi baš zbog te suptilne biljne note koja prelepo seda u kreme, kompote i kuvano vino.

Kako pravilno koristiti trik sa lovorovim listom

Da bi sve radilo kako treba, držite se nekoliko jednostavnih pravila:

Birajte cele, suve i neoštećene listove, bez fleka i buđi

Stavite jedan do dva lista u teglu sa šećerom, brašnom, pirinčem ili testeninom

Menjajte listove na svaka dva do tri meseca, čim izgube miris

Tegle držite dobro zatvorene, da aroma ostane unutra

Ne perite list pre upotrebe, vlaga je njegov najveći neprijatelj

Gde još može da pomogne lovor

Trik se ne završava na šećeru. Isti list odlično radi i u vrećici sa krompirom, jer usporava klijanje.

Ubacite ga među čiste peškire u plakaru i tkanina će dobiti suptilan, čist miris.

Ako imate problem sa moljcima u garderoberu, par listova u džepu starog šala radi bolje od kupovnih kuglica.

Mali trik koji rešava veliki problem

Ovaj običaj nije praznoverje, već jeftino i prirodno rešenje koje opstaje jer radi. Kesica lovora košta sitno, a čuva vam zalihe vredne mnogo više.

Probajte večeras, pa za nedelju dana proverite teglu, razlika se vidi golim okom.

