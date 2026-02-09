Ruže kao iz najlepših kataloga: U februaru pospite oko njih ovaj prah i cvetaće neprestano sve do jeseni

Ruže u februaru traže jedan sastojak koji većina ljudi baca u smeće. Sprečite bolesti i osigurajte cvetanje do jeseni u dva koraka.

Svi sanjamo o onim ružama iz kataloga koje se savijaju od krupnih cvetova. Godinama sam trošila bogatstvo na uvozne preparate, a onda sam shvatila da rešenje stoji u mom kaminu. Ljudi me često pitaju u čemu je fora, a ja im kažem – prestanite da bacate pepeo. On je bukvalno „infuzija“ za vaš ružičnjak.

Šta uraditi sa ružama u februaru?

Ruže u februaru treba očistiti od starog lišća i nahraniti drvenim pepelom. Drveni pepeo je bogat kalijumom i kalcijumom, što direktno jača koren i tera biljku da stvara pupoljke neprestano od maja pa sve do prvih mrazeva.

Zašto običan pepeo „pobeđuje“ kupovnu hemiju?

Isprobao sam ovo na deset načina i zaključak je uvek isti. Kupovna đubriva često forsiraju samo list, pa dobijete žbun koji je zelen, a nigde cveta. Pepeo radi drugu stvar:

Jača imunitet: Ruže postaju otpornije na pepelnicu i crnu pegavost.

Ruže postaju otpornije na pepelnicu i crnu pegavost. Popravlja tlo: Neutrališe kiselost u kojoj se razvijaju bolesti.

Neutrališe kiselost u kojoj se razvijaju bolesti. Daje boju: Cvetovi budu toliko intenzivni da komšije misle da koristite filtere na slikama.

Svaka biljka najbolje reaguje na ono što je prirodno. Fora je u tome što svi misle da je pepeo otpad, a zapravo je čisto zlato za zemlju.

Kako se pravilno nanosi ovaj „domaći eliksir“?

Nema tu velike nauke, ali jedna greška može sve da pokvari. Prati ove korake:

Očisti bazu: Skloni sve ostatke od prošle godine da „otvoriš“ put do korena. Doziraj pametno: Dve šake pepela po žbunu su sasvim dovoljne. Samo drvo: Koristi pepeo isključivo od drveta (bukva, hrast, voćke). Nikako ugalj ili lakirani nameštaj! Umešaj u zemlju: Nemoj samo da ostaviš na površini, lagano okopaj oko ruže.

Iskreno, najveća greška koju ljudi prave je čekanje marta. Ruže u februaru već počinju da se „bude“ ispod zemlje. Ako ih sada nahranite, one dobijaju snagu pre nego što krene prava sezona.

Često postavljana pitanja

1. Smem li koristiti pepeo ako živim u stanu i imam ruže u saksiji?

Da, ali smanjite količinu. Jedna supena kašika po saksiji je sasvim dovoljna da osveži zemlju i doda minerale.

2. Da li pepeo tera štetočine? Delimično da.

Pepeo stvara barijeru koju puževi ne vole, a kalijum čini list tvrđim, pa ga vaši teže napadaju.

3. Kada je kasno za ovaj tretman?

Najbolje je završiti ovo do kraja februara ili prvih dana marta. Čim krene intenzivno listanje, fokus biljke se menja.

Da li ste vi već bacili pepeo iz ložišta ili planirate da probate ovaj trik prvi put? Pišite mi u komentarima kakva su vaša iskustva sa prirodnom prihranom!

