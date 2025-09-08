Ruže ti venu? Ovaj trik iz frižidera ih vraća u život za 24h

Ovo rešenje možete primeniti i na povrće u bašti

Da bi se sprečilo oštećenje latica ruže, ovo rešenje ne uključuje oštre pesticide. I najbolje od svega, spas se krije u vašem frižideru. Možete koristiti obično mleko. Dovoljno je rastvoriti ga u vodi, u odnosu 1:3 (npr. decilitar mleka na 3 decilitra vode) i napuniti bocu sa raspršivačem.

Poprskajte ovo rešenje direktno na vaške i biće delotvorno protiv raznih buba i insekata. Najbolje bi bilo da ih „uhvatite“ u početnoj fazi razvojnog ciklusa, pre nego što formiraju brojne kolonije na vašim ružama, kalama ili drugim cvetnim biljkama.

S obzirom da je apsolutno bezopasno, ovo rešenje možete primeniti i na povrće u bašti. Ako su se greške već pojavile, ne brinite, samo treba da ponovite ovaj tretman nekoliko puta. Čisto mleko su probali i mnogi baštovani, posebno oni koji mogu da dobiju organsko i tvrde da podjednako dobro deluje, prenosi 24sedam.rs.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com