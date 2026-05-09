Ruže u proleće „nahranite“ mešavinom ova 3 sastojka i cvetaće kao kao lude celo leto

Prihrana za ruže od 3 sastojka pretvara mlitave grmove u lavinu cvetova. Probajte recept i cvetaće kao lude celo leto.

Prava prihrana za ruže početkom proleća odlučuje da li ćete celo leto gledati gole grančice ili grmove pretrpane cvetovima. Ruže se spremaju za raskošno cvetanje krajem maja, ali samo ako im pomognete dok temperature skaču iz dana u dan.

Sunce iscrpi hranljive materije iz zemlje, pa pupoljaka bude manje i kvalitet im pada.

Postoji trik koji koriste iskusni baštovani, a otkrivamo ga niže u tekstu.

Zašto je prihrana za ruže obavezna na vrućini

Stručnjaci za baštovanstvo savetuju da jednogodišnje biljke i ruže hranite dva ili tri puta tokom leta.

Nema potrebe da pribegavate jakim hemikalijama ili skupim mešavinama da biste podstakli cvetanje.

Postoji jednostavna organska mešavina koja drži grmove živahnim od maja do septembra.

Kada zemlja ostane bez azota, listovi požute, a stabljike postaju tanke i lomljive. Tada nikakvo zalivanje ne pomaže. Biljka jednostavno nema od čega da pravi nove pupoljke.

Tri sastojka koja čine čuda

Recept se svodi na tri stvari koje nađete u svakoj baštenskoj radnji.

Lucerkina prihrana je nežno đubrivo od biljaka lucerke i ruže hrani azotom koji jača listove i stabljike, pa one mogu da nose krupnije cvetove. U sebi ima i prirodne minerale koji podstiču rast.

Pileće đubrivo daje azot uz fosfor, koji popravlja kvalitet i boju cvetova, plus kalijum koji podržava obilnije cvetanje.

Bitno je kupiti dobro odležano ili kompostirano pileće đubrivo, jer sveže je previše moćno i može da spali korene ruže.

Treći sastojak je obični zreli kompost iz vaše bašte. On veže sve zajedno, popravlja strukturu zemlje i pomaže da koren bolje zadržava vodu, pa se ruže ne suše po žegi.

Kako se pravi mešavina za ruže

Pomešajte jednake delove lucerkinih peleta, odležanog pilećeg đubriva i zrelog komposta

Odmerite oko 120 grama smeše po grmu ruže

Nanesite tanak sloj oko biljke u krug, prateći širinu krošnje

Izbegavajte da smeša dodirne stabljiku ili listove

Posle nanošenja, dobro zalijte ruže da se hranljive materije rastvore u zemlji

Postupak ponavljate jednom u dva meseca, otprilike na svakih osam nedelja. Krenite od kasnog proleća i idite do kasnog leta. Tako ruže imaju gorivo za celu sezonu cvetanja.

Najčešće greške koje kvare đubrivo za ruže

Prva greška je preterivanje. Više smeše ne znači više cvetova, već spaljen koren i žute listove.

Druga greška je nanošenje na suvu zemlju, jer onda hranljive materije ostaju zaglavljene na površini.

Treća greška je đubrenje u podne, kada sunce udara pravo u korenov vrat. Radite to rano ujutru ili predveče.

Četvrta greška je da zaboravite mulč. Sloj kore ili slame preko đubriva čuva vlagu i sprečava isparavanje azota.

Kada videti prve rezultate

Prve nove izdanke primetićete već za deset do četrnaest dana. Krupniji pupoljci stižu posle treće ili četvrte nedelje, taman kada krene glavni talas cvetanja.

Ako su ruže bile zapuštene, treba im jedna puna sezona da se vrate u formu.

