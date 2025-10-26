S početkom grejne sezone, Srbi se suočavaju sa kondenzacijom na prozorima: Evo kako da rešite problem

S početkom grejne sezone mnogi vlasnici stanova u Srbiji primete pojavu kondenzata na prozorima — vlaga koja stvara kapljice i može izazvati buđ i neprijatan osećaj hladnoće. Iz hladne Belorusije dolazi savet koji može pomoći da se ovaj problem jednostavno reši.

Zašto se stvara kondenzat?

Kondenzat nastaje kada se topao vazduh iz prostorije sretne sa hladnim staklom. Vlaga iz vazduha se pretvara u sitne kapljice jer staklo ne može da zadrži toplotu. Često se to dešava u jutarnjim satima ili na daskama gde je izolacija slabija.

Praktičan trik s alkoholom

Preporuka stručnjaka glasi: napravite mešavinu iz 70 % alkohola i vode (u odnosu 1:1), sipajte je u posudu s rasprašivačem i poprskajte stakla s unutrašnje strane prozora. Alkohol pospešuje isparavanje vlage i time sprečava da se kondenzat formira.

Nakon prskanja, prebrišite stakla mekom tkaninom ili papirnim ubrusom— ne prejako, samo nežno, da ne ostane tragova.

Još saveta za očuvanje stakala suvim

tvorite prozor na kratko — nekoliko minuta ventilacije značajno smanjuje nivo vlage u prostoriji.

Koristite odvlaživače vazduha ili postavi posude sa silikagelom ili pirinčem u blizini prozora.

Redovno proveravajte brtvila prozora — ako su istrošena, zamenite ih kako hladan vazduh ne bi „ulazio“.

Koristite zavese ili roletne koje ne dodiruju stakla — vazduh može cirkulisati i sprečiti nakupljanje vlage.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com