Sad je pravo vreme: Ove lepotice posadite u oktobru, cvetaće cele jeseni!

Oktobar je vreme pripreme za mirnije vreme u prirodi i o njemu se ne misli kao o sezoni za sadnju cveća.

Međutim, oktobar je idealan mesec za sadnju širokog spektra cveća koje vašem vrtu može da podari pregršt boja i mirisa.

Lukovice

Lukovice su višegodišnje biljke koje imaju mesnate, podzemne strukture koje čuvaju hranljive materije tokom perioda mirovanja biljaka. Lukovice mogu da se suze u dve kategorije: prolećne koje cvetaju u proleće i jesenje koje cvetaju u jesen.

Jesenja sezona je vreme kada mnogi baštovani sade prolećne lukovice, jer zahtevaju vreme kako bi se njihov korenov sistem razvio pre prvih mrazeva.

Lukovice ne bi trebalo da se sade dok temperature zemljišta ne padne ispod 15 stepeni.

Cveće tolerantno na mraz

Biljke koje su otporne na mraz mogu da prežive teške uslove sa malo ili potpuno bez oštećenja. Ledeni cvet je jedna od njih, a ovu biljku krase ružisti i ljubičasti cvetovi.

Kukurek može da cveta na temperaturama ispod smrzavanja, a krase ga cvetovi u obliku čaše koji se naginju prema dole. Reč je o višegodišnjoj biljci koja je lekovita, ali i otrovna.

Zlatnica ima žute cvetove koji se pojavljuju na vrhu visokih cvetnih stabljika. Raste na punom suncu, a može da živi i u senci.

Jednogodišnje cveće

Za razliku od višegodišnjeg, jednogodišnje cveće se neće vraćati iz godine u godinu i uglavnom umire kad nastupi mraz. Međutim, nekoliko vrsta jednogodišnjih biljaka može da se sadi u jesen.

Nazvane izdržljivim jednogodišnjim biljkama, ove biljke preferiraju hladniju sezonu, ali im treba vremena da se oforme pre nego što nastupi hladno vreme.

Dan i noć i petunije su samo neke od ovih vrsta cveća čije seme možete da posadite početkom oktobra.

Cveće koje cveta u jesen

U jesen, kada većina biljaka završava svoj životni ciklus, ove biljke cvetaju, bujaju i nagrađuju vas svojim oblicima, bojama i mirisima. Među njima su hrizanteme, dalije, astere.

Što se tiče hrizantema, one imaju žbunast oblik, većina sorti nije visoka, a cvetaju sve do novembra (određene sorte). Cvetovi mogu biti različitih boja i oblika i mogu potpuno promeniti vaše dvorište u jesen.

Dalije su izrazito dekorativno cveće, a cvetaju od juna do početka oktobra. Aster spade u višegodišnje biljke i vrlo su lake za negu, a cvetaju sve do novembra.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com