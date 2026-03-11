Nikako ne sadite ovo cveće u martu: Propada za 14 dana, a prodavci vam to prećutkuju

Sadnja cveća u martu često donosi brz gubitak biljaka ako kupite ove osetljive vrste. Sprečite bacanje novca i odmah zaštitite vašu baštu.

Sadnja cveća u martu mami mnoge, ali begonije i petunije će uvenuti zbog tajnog neprijatelja. Jedan jednostavan trik menja sve na sredini sezone.

Pijace i marketi već u rano proleće obiluju raznobojnim rasadom. Prodavci nude predivno cveće za terasu u malim saksijama. Vi sa osmehom kupujete biljke prepune cvetova i pupoljaka. Očekujete bujnu baštu i prelepe boje. Međutim, dešava se hladan tuš.

Nakon samo dve nedelje vaše baštenske biljke u rano proleće izgledaju tužno i beživotno. Listovi dobijaju žutu boju, a nekada i crne mrlje. Cvetovi brzo opadaju pre nego što se otvore. Koren počinje da truli u saksiji. Razlog za ovu pojavu je jednostavan. Mnogi kupci se pitaju zašto cveće vene, a prodavci retko daju pravi odgovor kada birate najlepše primerke na tezgi.

Zašto cveće vene u rano proleće?

Zemlja je i dalje hladna, a noćne temperature često padaju ispod nule. Koren osetljivih biljaka doživljava temperaturni šok. Zbog toga biljka gubi sposobnost da upija vodu i hranljive materije, pa brzo propada i potpuno se suši.

Prolećna sadnja biljaka zahteva malo više strpljenja. Pravilna priprema cveća za terasu smanjuje rizik od propadanja. Izbegnite ranu kupovinu vrsta koje isključivo vole sunce i toplotu. Lepi Jova, begonije i muškatle jednostavno ne trpe martovski mraz i jak vetar. Njihovo tkivo sadrži puno vode i brzo puca na niskim temperaturama.

Kako pravilno planirati uzgoj balkonskog cveća

Umesto osetljivih vrsta, birajte biljke koje odlično podnose oštriji vazduh. Ako želite šarenu terasu već sada, posadite otporne sorte. Obratite pažnju na sledeće opcije za vaše žardinjere:

Izaberite dan i noć jer ova biljka obožava niže temperature.

Kupite jagorčevinu koja divno cveta i odlično trpi hladne noći.

Posadite karanfile pošto oni lako podnose nepredvidive martovske oscilacije.

Dodajte prolećne lukovice poput narcisa i zumbula u veće saksije.

Zasadite vresak koji daje prelepu teksturu i ne mrzne lako.

Svaka od ovih biljaka uneće radost na vaš balkon. One vas neće razočarati kada temperatura noću naglo padne.

Prodavci prvenstveno žele da prodaju svoju robu što pre. Oni vam sigurno neće istaći uobičajene greške pri sadnji cveća niti opasnosti ranih mrazeva. Kupovina cveća na pijaci usred marta može lako uništiti vaše skupe sadnice. Probajte da odložite postavljanje osetljivih vrsta napolje za kraj aprila.

Tako ćete izbeći veliko razočaranje i bespotrebno bacanje novca. Pratite pažljivo dugoročnu vremensku prognozu pre svakog novog odlaska po rasad.

Tajni korak za uspešnu sadnju cveća u martu

Ako ste već kupili osetljive biljke, primenite jedan prost trik. Unesite saksije u zatvoren, ali prohladan prostor tokom noći. Idealno mesto je stepenište zgrade ili zastakljena terasa. Preko dana ih slobodno iznesite napolje samo kada sunce direktno greje.

Pored temperature, mnogi početnici greše i kod dodavanja vode. Održavajte zemlju umereno vlažnom, potpuno bez prekomernog zalivanja. Probajte da sipate vodu isključivo u ranim jutarnjim časovima. Hladna i natopljena zemlja direktno uništava koren biljke.

Obratite pažnju i na prihranu u ovim ranim mesecima. Biljkama sada nije potrebno puno tečnog đubriva za brz rast. Višak azota oštećuje mlad i vrlo osetljiv korenski sistem. Pustite biljku da se prvo navikne na spoljašnje uslove.

Vaša sadnja cveća u martu može biti uspešna ako pametno birate vrste. Ne dozvolite da vas prvi zraci toplog prolećnog sunca prevare.

Koje sadnice su vam uvenule nakon rane kupovine? Šta ste iz te greške naučili za sledeću sezonu?

Koje cveće se sadi u martu?

Najbolje je posaditi dan i noć, jagorčevinu i vresak. Ove biljke odlično podnose niske noćne temperature i prve prolećne mrazeve.

Kada posaditi petunije?

Sačekajte kraj aprila ili početak maja. Tada prolazi opasnost od poznih mrazeva, pa osetljiv koren petunija može nesmetano da raste.

Zašto tek posađeno cveće vene?

Glavni razlozi su hladna zemlja, šok usled nagle promene temperature i preterano zalivanje. Hladna voda podstiče truljenje mladog korena u saksiji.

