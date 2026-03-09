Kada sadite krompir, u zemlju prvo stavite ovo: Trik za džinovski plod koji znaju samo stari baštovani

Sadnja krompira zahteva dobar start. Saznajte kako drveni pepeo štiti krtolu od štetočina i podstiče rast. Primenite ovaj savet odmah.

Sadnja krompira traži šaku drvenog pepela u svakoj jamici. Tako dobijate zdrav plod, ali pravi trik za krupan krompir zahteva još jedan korak. Stari baštovani znaju da krtola traži veoma specifične uslove za rast i razvoj.

Greška koju mnogi prave jeste dodavanje svežeg stajskog đubriva direktno u redove. Svež stajnjak pali mlade klice biljke. On takođe privlači rovce i žičnjake koji buše plodove. Probajte da koristite isključivo dobro zgoreli kompost prilikom setve.

Šta tačno zahteva pravilna sadnja krompira?

Pravilna sadnja krompira podrazumeva dodavanje šake čistog pepela i komposta u jamicu pre polaganja krtole. Pepeo obezbeđuje kalijum za krupne plodove, dok kompost čuva vlagu i hrani biljku tokom cele vegetacije.

Priprema zemlje za krompir i odbrana od insekata

Drveni pepeo deluje dvostruko. On hrani biljku, ali i menja pH vrednost oko same krtole. Žičnjaci izbegavaju blago alkalnu sredinu. Pospite pepeo po dnu kanala pre nego što spustite seme. Ovaj prah obiluje kalcijumom i fosforom. On upija višak vlage tokom kišnih dana. Tako čuvate krtolu od opasne truleži.

Obratite pažnju da koristite samo pepeo od čistog drveta. Pepeo od peleta često sadrži štetne lepkove. Dodajte i malo suvih ljuski crnog luka uz pepeo. Miris luka tera insekte i snažno čuva krtolu. Ovu moćnu kombinaciju iskusni povrtari primenjuju decenijama.

Greške koje direktno umanjuju prinos u bašti

Zemlja mora stalno da diše. Tvrda i zbijena ilovača guši krtolu. Uradite duboko riljanje pre početka proleća. Dodajte pesak u redove ukoliko imate izrazito tešku zemlju.

Evo šta tačno ometa pravilan razvoj:

Zatrpavanje semena previše duboko u hladnu zemlju.

Korišćenje krtola koje imaju predugačke i tanke klice.

Izostanak nagrtanja zemlje kada biljka poraste dvadesetak centimetara.

Prekomerno zalivanje pre nego što biljka razvije velike listove.

Mnogi zaboravljaju da sejanje krompira traži toplotu. Sačekajte da temperatura tla pređe deset stepeni. Hladna zemlja trenutno zaustavlja rast i podstiče gljivična oboljenja krtole.

Priprema semena pre izlaska na njivu diktira brzinu nicanja. Izvadite krtole na svetlo mesto dvadesetak dana pre radova. Tako podstičete razvoj čvrstih i kratkih klica. Izbegavajte čuvanje semena u mraku. Mrak stvara blede klice koje lako pucaju.

Kako posaditi krompir za maksimalan prinos?

Rasporedite redove na razmak od šezdeset centimetara. Biljka mora slobodno da raste. Ostavite trideset centimetara prostora između svake krtole. Gledajte da klice uvek okrenete tačno prema gore. Pažljivo zagrnite seme mekom i rastresitom zemljom.

Krompir traži vodu najviše tokom cvetanja. Tada biljka ubrzano formira mlade krtole ispod površine. Uradite obilno zalivanje ukoliko nastupi dug sušni period. Izbegavajte kvašenje listova kako biste sprečili razvoj plamenjače. Redovno uklanjajte korov oko mladih biljaka.

Koji je vaš omiljeni dodatak koji ubacujete u zemlju kada počne prolećna setva? Napišite nam vaša specifična iskustva ili greške u komentarima ispod teksta.

Koliko duboko se sadi krompir?

Krompir posadite na dubinu od oko deset do petnaest centimetara. Plitka sadnja isušuje krtolu, dok duboka usporava nicanje mladih izdanaka.

Kada je najbolje vreme za sadnju krompira?

Najbolje vreme jeste početak aprila, kada prođe opasnost od mrazeva. Zemlja mora biti dovoljno topla, sa temperaturom iznad deset stepeni Celzijusa.

Koliko pepela ide u jednu jamicu za krompir?

Stavite jednu manju šaku čistog drvenog pepela po svakoj jamici. Previše pepela može blokirati usvajanje ostalih hranljivih materija iz zemljišta.

